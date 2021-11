El camu-camu està al top mundial dels superaliments. És un fruit que es conrea en l'Amazònia peruana molt ric en fitoquímics i amb grans propietats per a la salut. Té més vitamina C que cap altre aliment. En comparació amb la taronja, el camu-camu té 40 vegades més vitamina C i té zero calories per la qual cosa és apte per a dietes d'aprimament.

Aquest superaliment proporciona una bona quantitat de manganès, coure, ferro i calci. Aquesta riquesa nutritiva i antioxidant converteix el camu-camu en un aliment amb molts beneficis, com ara:

Enforteix les defenses

Protegeix el fetge i ajuda a prevenir i curar malalties hepàtiques

i ajuda a prevenir i curar malalties hepàtiques Millora l'ànim . Grans quantitats de vitamina C poden estimular la secreció de serotonina, la coneguda hormona de la felicitat

. Grans quantitats de vitamina C poden estimular la secreció de serotonina, la coneguda hormona de la felicitat Retarda l'envelliment . El seu alt contingut en vitamina C ajuda a combatre l'envelliment prematur i la degeneració cel·lular

. El seu alt contingut en vitamina C ajuda a combatre l'envelliment prematur i la degeneració cel·lular Millora la salut ocular . La presència de carotenoides luteïna i zeaxantina en aquesta fruita són bones per a la vista

. La presència de carotenoides luteïna i zeaxantina en aquesta fruita són bones per a la vista Ajuda a aprimar-se o, més aviat, no afavoreix l'augment de pes. Un estudi de la Universitat Laval de Quebec (Canadà) va comprovar que les persones que el consumien a la seva dieta s'engreixaven un 50% menys que les que no el consumien.

Com es consumeix el camu-camu

El camu-camu es ven com a pols liofilitzada d'un color entre rosa pàl·lid i beix, encara que també en càpsules i suc. Té un sabor àcid pel que se sol usar en batuts i iogurts. Hi ha qui ho utilitza també en msacaretes facials.

La Unió Europea, els Estats Units i el Japó són els consumidors més grans d'aquesta baia amazònica. A internet i en botigues especialitzades en alimentació venen sobres d'aquest producte en pols amb un preu d'uns 10 euros.