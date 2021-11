La vacuna del CSIC per a immunitzar davant la covid-19 basada en l'ADN, i que ha obtingut una eficàcia del cent per cent en els assajos amb ratolins humanitzats, podrà estar llesta per a la seva comercialització a finals de 2022 i introduirà avantatges en preu, nivell de protecció i logística respecte a les actuals.

L'investigador del Centre Superior de Recerques Científiques (CSIC), des del qual es promou aquesta vacuna, i responsable del Laboratori de Parasitologia Molecular, Vicente Larraga, ha ofert aquest termini "si tot va bé" durant l'experiment amb macacos i les proves clíniques.

Larraga, que ha intervingut aquest divendres telemàticament en una taula de treball de l'III Congrés Internacional Silver Economy que se celebra a Zamora, ha indicat prèviament en declaracions a Efe que aquesta nova vacuna es troba actualment "al final de la fase preclínica". Els assajos amb ratolins humanitzats realitzats amb aquesta vacuna espanyola han donat "un 100% de protecció" davant d'una infecció amb el cep original de Wuhan en ratolins humanitzats.

Aquest investigador ha assegurat que a Espanya li vindria molt bé com a país comptar amb aquesta vacuna i a més està dotada d'una originalitat que suposa un valor afegit davant de les basades en ADN que s'investiguen en altres països, la qual cosa "li concedirà un plus que faci que tingui un lloc en el mercat".

Entre els avantatges d'aquesta immunització enfront de les existents actualment, ha ressaltat que la vacuna d'ADN que investiga el CSIC no requereix congelació, per la qual cosa és "fàcil de distribuir i relativament senzilla de produir". A més, resultarà "barata" comparada amb les que es comercialitzen ara, que són "molt cares", la qual cosa també facilitar l'accés a la vacuna a la població de països menys desenvolupats.

Oportunitat per a Espanya

Sobre aquest tema, aquest investigador del CSIC que ha defensat en el congrés de Zamora l'oportunitat que suposa per a la salut la vacuna espanyola d'ADN ha reclamat "un gran esforç per a vacunar a tota la població mundial", fins i tot de països que no puguin pagar-la, ja que fins que no hi hagi "accés a la vacunació a tot el món, nosaltres no estarem segurs".

Larraga ha admès que les vacunes actuals estan "funcionant molt bé" però les que es troben en assaig "cap arriba tard" perquè les noves que es comercialitzin "sempre tindran algun avantatge" i aquesta malaltia "estarà molt temps amb nosaltres, no sabem bé com evolucionarà i cal estar preparat per a les diferents variants".

En el congrés dedicat a l'economia de la longevitat que se celebra a Zamora, que ha comptat amb més d'un miler d'assistents tant presencialment com telemàticament, també hi ha intervingut aquest divendres, entre altres ponents, el president de la federació Acalerte, Diego Juez. El màxim responsable d'aquesta associació castellanolleonesa que agrupa unes 250 empreses d'atenció a la dependència ha assegurat que és necessari emprendre "una revolució de les cures" davant l'arribada al sistema assistencial de la denominada generació del 'baby boom', la qual cosa suposarà "un repte i una oportunitat". L'arribada d'aquesta generació al sistema crearà ocupació "estable, no deslocalitzava i fonamentalment femenina" i contribuirà a fixar població en el medi rural, ha augurat.

El congrés es clausura aquest divendres amb la presència de la consellera de Família i Igualtat d'Oportunitats de la Junta de Castella i Lleó, Isabel Blanco.