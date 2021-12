Els investigadors recomanen que les vacunes contra la covid haurien de reforçar-se amb una dieta basada en plantes, ja que els estudis suggereixen que la dieta vegana augmenta l'eficàcia de les vacunes i redueix la morbiditat i la mortalitat relacionades amb la infecció. En un comentari publicat a l'American Journal of Medicine, els autors afirmen que «un programa de vacunació sòlid salva vides, és essencial i insuficient», però afegeixen que, a més de les vacunes, el personal sanitari hauria de recomanar dietes basades en plantes per ajudar els pacients a millorar la seva salut i disminuir la seva vulnerabilitat a la covid. Els autors assenyalen un nou estudi de treballadors sanitaris la resposta immunitària dels quals a la vacuna de Pfizer es va associar de manera inversa al perímetre de la cintura. Un estudi realitzat el 2021 amb treballadors sanitaris de sis països va revelar que els que seguien dietes principalment vegetals tenien un 73% menys de probabilitats de desenvolupar covid de moderada a greu, en comparació amb els que seguien altres dietes.

«Aquest benefici pot provenir del fet que les dietes basades en plantes s'associen amb un pes corporal significativament menor, un menor risc d'hipertensió, nivells de lípids plasmàtics més baixos i un menor risc de diabetis», diu Saray Stancic, directora d'educació mèdica del Comitè de Metges per la Medicina Responsable sense ànim de lucre i membre de la facultat de l'Escola de Medicina de Rutgers Nova Jersey. «Una dieta vegana saludable pot beneficiar a un gran grup d'individus que no responen adequadament a la vacunació i que, no obstant això, no tenen una condició d'immunosupressió clàssica», afegeix. Stancic és autora del comentari juntament amb Josh Cullimore, del Brighton and Hove Clinical Commissioning Group, al Regne Unit, i Neal Barnard, del Comitè de Metges.

«A partir del 18 de novembre del 2020, més del 60% de les hospitalitzacions de covid van ser atribuïbles a l'obesitat, la hipertensió, la diabetis o la insuficiència cardíaca --recorda la doctora Stancic--. Estem suggerint, tal vegada de manera sorprenent, que una part clau, però descurada, de la nostra estratègia d'immunització hauria de ser apuntalar la salut cardiometabòlica del pacient en la mesura que sigui possible». Per millorar la salut i disminuir la vulnerabilitat a la covid i altres malalties, els autors recomanen tres estratègies clau. D'una banda, els metges han d'animar als pacients a millorar les condicions de salut subjacents, inclosa l'adopció d'hàbits dietètics saludables, en particular un èmfasi renovat en les verdures, fruites, grans sencers i llegums, i les dietes basades en plantes. Aquesta recomanació està d'acord amb la política de l'Associació Mèdica Americana de juny de 2021, que insta els líders governamentals a animar a les persones amb condicions de salut subjacents associades a la morbiditat i mortalitat per covid al fet que acudeixin als seus metges per instituir (o reprendre) el tractament adequat per aquestes condicions subjacents.

En segon lloc, recomanen que els metges han de remetre als pacients apropiats als dietistes registrats com una qüestió d'urgència mèdica. Segons proposen, haurien de proporcionar informació nutricional i codificar els missatges nutricionals en les seves històries clíniques electròniques per lliurar-los-hi automàticament als pacients en el moment de la sortida. I finalment, que els hospitals han de proporcionar informació sobre la bona nutrició als pacients, les famílies, els visitants i el personal, i han de modelar-la amb els aliments que serveixen. «Perquè un programa de vacunació funcioni, un pas clau és convèncer a la gent que es posi la vacunació inicial i els reforços que siguin necessaris -assenyala Stancic-. Millorar la seva capacitat de resposta a la vacuna és un altre. Les dades recomanen fermament que abordar urgentment les condicions de salut subjacents amb, per començar, una dieta més saludable, no només reduiria la probabilitat d'infecció greu i la mort; amb el temps també podria ajudar al fet que les vacunes funcionin millor».