La setmana que ve Espanya començarà a rebre les primeres dosis pediàtriques de la vacuna contra el coronavirus, que podran administrar-se als menors de 12 anys. La Unió Europea ja ha autoritzat l'ús de la vacuna de Pzifer entre la població infantil amb edats compreses entre els 5 i els 12 anys.

Aquest grup de població és l'únic que queda encara per vacunar i encara que la voluntat de fer-ho és innegable i els avantatges innombrables, la veritat és que administrar el sèrum contra el coronavirus en nens tan petits desperta algunes preguntes.

Quina vacuna s'administrarà als nens menors de 12 anys?

De moment, la vacuna autoritzada per a aquest grup d'edat és la de Pfizer. La farmacèutica ja ha adaptat el seu sèrum a les necessitats dels menors i igual que amb la resta de persones, la pauta completa constarà de dues dosis de la vacuna amb un interval de vuit setmanes entre cadascuna. A diferència de la resta de grups d'edat, la vacuna de Pfizer per als nens posseeix tres vegades menys càrrega que l'administrada als majors. Malgrat això, i segons els primers estudis, la vacuna serà igual d'efectiva que en resta de persones. De fet, la farmacèutica assegura que l'efectivitat de la pauta completa aconseguirà el 90% en els nens i no descarten que en alguns pacients s'aconsegueixin nivells superiors.

Efectes secundaris de la vacuna de Pfizer en nens

Els nens són el grup d'edat en el qual el coronavirus cursa de forma més asimptomàtica o amb un quadre molt lleu. Per això, els efectes secundaris esperats entre els vacunats també han de ser menors.

No obstant això, l'estudi previ confirma que els nens d'entre 5 i 12 anys poden experimentar els mateixos efectes secundaris que la resta de la població. Encara que de forma molt lleu, els nens que rebin des de la setmana vinent la vacuna de pediàtrica de Pfizer poden experimentar els següents símptomes o efectes secundaris.

Dolor en el lloc de la injecció i enrogiment de la zona. Es tracta del símptoma més comú de tots.