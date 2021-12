Els mateixos nutricionistes ho reconeixen. El dejuni intermitent no és el més important per perdre pes. Ni de bon tros. Però pot ajudar. No obstant això, abans de res volem que sàpigues que és molt més urgent que canviïs la teva manera de vida i que comencis a cuidar la teva alimentació i a moure't més. «El dejuni intermitent és una eina que pot servir per repartir les calories que prens al llarg del dia. El fet rellevant, ho dic sempre, és el total de calories que prens. No importa que facis 6, 12 o 24 àpats cada dia. Per això el dejuni pot ser una bona opció», assenyala Miquel Girones, nutricionista amb centenars de milers de seguidors a xarxes socials. Aquest expert posa l'accent que hi ha centenars d'estudis que demostren que és fals que variar el nombre de menjars acceleri o faci anar més lent el metabolisme. El dejuni intermitent més comú és el de l'esmorzar. «Hi ha gent que sopa un dia a les deu de la nit i que després no menja res més fins que arriba l'hora de dinar del migdia, l'endemà. És el denominat mètode 16-8. Et passes 16 hores sense menjar res i després obres una finestra de vuit hores en les quals ja pots menjar», assenyala Girones.

Aquest és el dejuni més normal, però el mateix nutricionista reconeix que ell ha provat uns altres com el de 24 hores sense ingerir cap mena d'aliment (begudes excloses evidentment). «Cal aplicar el sentit comú i la ciència a tot el que fem. Els estudis diuen que no ens morirem si estem unes hores sense menjar, no passa absolutament res perquè tenim nutrients de sobres a la nostra sang», emfatitza explicant que durant 24 hores ell no va menjar «perquè no tenia gana». Aquest és, afirma, el «xip que cal canviar per perdre pes». «Cal menjar quan es tingui gana, no passa res per saltar-se un àpat, no cal menjar a les hores que dicta la societat. Quan menges perquè tens gana és que el cos diu que necessites calories o energia», afirma Girones.

Mites

A la regla de menjar quan tinguis gana cal sumar aliments sans a la dieta. «No hi ha més secret», relata Girones posant l'accent que hi ha molts mites al voltant dels aliments. «És mentida que si et passes hores sense menjar, el teu cos guardi greix per després», sentència. Però per a qui és recomanable aquest tipus de dejuni? «Funciona molt bé amb gent que té agendes de gom a gom al matí. Que mengen molt de pressa i àpats que no són els més saludables. És millor que no mengin res, que beguin cafè, te o infusions i que a l'hora que els toqui prenguin el seu menjar normal», conclou.