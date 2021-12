Si bé al llarg dels últims mesos nombrosos científics i nutricionistes s'han esforçat a les xarxes socials a intentar que agafi força la idea que no existeix cap recepta màgica per perdre pes més enllà que l'única manera d'aprimar-te amb salut és caure en un dèficit calòric, avui dia alguns estudis amb contrastada eficàcia han descobert que hi ha algunes infusions que et poden ajudar en una tasca que avui dia no és senzilla. En aquest sentit diversos estudis han demostrat en les últimes setmanes com el te verd pot ajudar-te a reduir greix i baixar de pes. El te verd és un tipus d'infusió que, tal com expliquen en la revista Mens Health a escala internacional, està fet dels mateixos ingredients que el negre però «processat de manera diferent».

El primer que has de tenir clar és que si comences a beure infusions, tindràs menys moments per consumir begudes calòriques i ensucrades. Llavors, en restar aquestes calories buides que prens en determinats líquids, serà més fàcil que perdis pes. A més un recent estudi ha demostrat que un número bastant important de gent amb sobrepès que bevia te verd o algun dels seus extractes va perdre més pes que el que no el bevia. En el citat article es comenta, per exemple, que un estudi recent de la Universitat d'Oklahoma va revelar que la gent que bevia te va perdre gairebé un quilo més que la gent que no ho feia durant el primer mes en què van començar a controlar la seva dieta. A més i el que és gairebé més rellevant per als estudis científics sobre la pèrdua de pes, molts dels quals van aconseguir reduir els números de la bàscula van atacar a l'obesitat allà on precisament més els interessava: en el greix abdominal que va ser el que més es va reduir de tots.