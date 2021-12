Les farmacèutiques Pfizer i BioNTech asseguren que els estudis demostren que una tercera dosi neutralitza la variant òmicron. En concret, les dades mostren tot i que dues dosis del vaccí poden donar protecció contra casos greus de la variant, una dosi de reforç de la versió actual multiplica per 25 els anticossos i proporciona un nivell similar al que produeixen dues dosis contra el virus original. "Assegurar-se que tantes persones com sigui possible hagin rebut les dues dosis i un reforç segueix sent la millor forma de prevenir la propagació de la covid-19", assegura el president i conseller delegat de Pfizer, Albert Bourla. Paral·lelament, han anunciat que continuen treballant en un vaccí específic i que preveu tenir-lo al març.

Tot i que es tracta de resultat molts preliminars i les companyies continuaran recopilant dades, les primeres investigacions han determinat que tenir una tercera dosi de la vacuna de Pfizer neutralitza la nova variant de la covid-19. En concret, els estudis constaten que una dosi de reforç de l'actual vaccí multiplica exponencialment el nivell d'anticossos contra la malaltia, situant-se a un nivell similar al que produeixen dues dosis de l'actual vacuna contra el virus original. "Els estudis preliminars indiquen que una tercera dosi pot continuar oferint un nivell suficient de protecció sobre qualsevol cas greu provocat per aquesta variant, remarca el CEO i cofundador de BioNTech, Ugur Sahin. Quina és la vacuna Comirnaty que apareix al passaport covid de gran part de la població A banda d'aquestes investigacions, les farmacèutiques segueixen treballant per produir una nova vacuna específica. Les companyies van començar a desenvolupar-la el passat 25 de novembre i continuaran per si es cal un vaccí adaptat. De fet, tenen previst tenir-la a punt el mes de març. A més, esperen produir 4.000 milions de dosis de Comirnaty l'any que ve.