Suïssa ha donat el vistiplau a l'ús de 'Sarco', una màquina pensada per ajudar a morir sense la participació de ningú més, segons informa el portal Swissinfo.ch. Es tracta d'una càpsula impresa en 3D, que es pot activar tant sols fent parpellejar els ulls (en cas de persones amb tetraplegia) i que garanteix la mort de forma indolora i en uns deu minuts.

El país alpí és un dels pocs que recull l'eutanàsia a la seva regulació. A l'any, unes 1.300 persones hi moren de forma assistida gràcies als serveis que ofereixen dues organitzacions, Exit i Dignitas i el mètode utilitzat habitualment és la ingestió de pentobarbital sòdic líquid.

A partir de l'any vinent, els suïssos podran optar també per 'Sarco'. Els dissenyadors d'aquesta màquina, Philip Nitschke i Alexander Bannink, expliquen que a dins hi ha un seient i que l'activa des de l'interior la persona que té la intenció de morir. Al pacient se li fan unes preguntes i un cop respostes podrà posar en marxa el mecanisme. La càpsula s'omple de nitrogen i el nivell d'oxigen baixa del 21 a l'1% en uns 30 segons. La persona perdrà el coneixement i la mort es produirà per hipòxia i hipocàpnia, és a dir, per la privació d'oxigen i diòxid de carboni, respectivament. No hi ha pànic ni sensació d'asfíxia, prometen.

La màquina es pot traslladar a qualsevol lloc.

Segons Philip Nitschke, l'any passat van buscar assessorament legal d'alt nivell sobre l'ús de 'Sarco' per a la mort assistida a Suïssa. "L'avaluació va concloure i ens sentim satisfets amb el resultat perquè ha confirmat que no hem passat cap detall per alt. No hi ha cap problema legal", explica.

Fins ara hi ha dos prototips de 'Sarco' creats, i el tercer s'està imprimint als Països Baixos. Aquesta és la que hauria de funcionar a Suïssa a partir de l'any vinent. La primera, s'exhibeix al Museu de Cultura Sepulcral a Kassel (Alemanya), mentre que la segona "no va resultar estèticament agradable" i s'ha descartat.

Evitar la intervenció dels metges

Nitschke diu que amb 'Sarco' es vol aconseguir que la persona sigui que decideixi sobre l'eutanàsia. "Actualment, un metge o grup de metges s'han d'involucrar receptant el pentobarbital sòdic i confirmar la capacitat mental de la persona. Volem eliminar qualsevol tipus d'avaluació psiquiàtrica en aquest procés i permetre que l'individu la controli per ell mateix", diu.

"El nostre objectiu és desenvolupar un sistema de detecció d'intel·ligència artificial que determini la capacitat mental de la persona; naturalment, hi ha molt d'escepticisme, especialment per part dels psiquiatres; però la nostra idea conceptual original és que la persona faci una prova en línia i rebi un codi per accedir al Sarco", conclou un dels dos creadors de la màquina.