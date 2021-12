Els episodis de vent així com l'arribada de l'hivern són factors que propicien la deshidratació extrema de la pell. Entre les causes més habituals que motiven aquesta deshidratació són: l'exposició a un aire molt sec o a un fort vent. També per netejar en excés sense nodrir correctament la pell, viure en zones geogràfiques de gran altitud o amb baixos nivells d'humitat, consumir begudes alcohòliques, fumar, tenir febre o no ingerir suficients líquids... Hi ha diferents graus de pell seca. De forma sintètica les podríem dividir en tres grans grups: La pell seca problemàtica, l'extremadament seca i la pell atòpica:

La pell seca problemàtica Les seves característiques principals són una lleugera descamació, aspror, sensació de tibantor i una picor ocasional. El seu principal problema és que la pell no pot retenir la seva hidratació natural. Mitjançant la utilització de preparats per a la cura de la pell que continguin d'un 3 a un 5% d'urea es pot compensar la manca d'aquest factor hidratant natural a la pell de manera efectiva. La pell extremadament seca Generalment, les manifestacions de pell extremadament seca apareixen en les mans a causa de l'edat o a una forta deshidratació. Les seves característiques principals són l'aspror, l'aspecte trencadís amb tendència a aparèixer esquerdes a la pell, descamació i picor freqüent. Per a la cura d'aquesta pell els concentrats d'urea en la composició dels productes hidratants ha de ser del 10%, aproximadament. La pell atòpica Un gran nombre de persones, entre un 15 i un 20% aproximadament, de diferent edat, pateix de pell seca atòpica. Entre la població infantil aquest problema és molt alt. Aquest tipus de pell és aspra i posseeix un engrossiment cutani, fissures i esquerdes. Els que són atòpics pateixen episodis de picor intensa i la seva pell té tendència a l'enrogiment i la inflamació. Aquestes pells pateixen una manca de factors hidratants naturals, especialment la urea, i una alteració de la metabolització dels àcids grassos, el que condueix al deteriorament de la funció barrera de la pell. Les firmes de dermocosmètica disposen de línies de productes específicament formulats per donar confort a aquest tipus de pells. Decàleg per «abrigar la pell» A continuació, compartim 10 consells per tal de protegir la teva pell durant l'hivern. Segur que coneixes la majoria, però sempre va bé recordar-los, ara que ens toca posar-los en pràctica. No oblidar-se de l'ús del filtre solar a l'hivern. Utilitzar cosmocèntrica formulada amb els següents actius per les seves propietats reparadores, protectores i regeneradores: olis naturals vegetals, Vitamines B3 i B5, Teprenona i Vitamina K2. Els hàbits alimentaris i l'estil de vida també influeixen en la condició de la pell, per això és important una ajuda micro nutricional amb suplements tipus: oli d'onagre, zinc i Omega 3. Beure entre 1,5 i 2 litres de líquid al dia. Les calefaccions no són beneficioses per a la pell. Per això és aconsellable fer ús d'humidificadors ambientals a casa. S'aconsella realitzar dutxes (no banys) tíbies i curtes. A més és recomanable fer servir olis de bany, sabons Syndet o 'soap free'. A les dutxes millor no emprar esponges ni fregar la pell. I després, assecar-se amb tocs (no fregant la pell) amb tovalloles de cotó. És imprescindible fer servir crema hidratant diàriament, després de la dutxa, per a evitar la sequedat (fins i tot, 2 vegades al dia). Després de fer esport és important dutxar-se ràpid, per tal d'evitar que la suor ressequi més la pell. Fer servir teixits que no irritin la pell (cotó i/o lli) més que uns altres que puguin irritar-la (llanes i/o polièster).