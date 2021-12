Una dieta rica en productes d'origen vegetal disminueix el risc de patir deteriorament cognitiu i demència en persones grans, segons un estudi del Grup de Recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB) i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Fragilitat i Envelliment (CIBERFES). Els resultats revelen una associació protectora entre els metabòlits derivats del cacau, el cafè, els bolets i el vi negre; el metabolisme microbià dels aliments rics en polifenols (poma, cacau, te verd, nabius, taronges o magranes) i el deteriorament cognitiu en persones grans.

Es tracta d'un estudi europeu que s'ha dut a terme durant dotze anys amb la participació de 842 persones de més de 65 anys de les regions de Bordeus i Dijon (França). El treball, publicat a la revista 'Molecular Nutrition and Food Research', ha estat dirigit per la catedràtica Cristina Andrés-Lacueva, cap del Grup de recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments de la UB. Els investigadors han analitzat el paper modulador de l'alimentació en el risc de patir deteriorament cognitiu i han posat el focus en el metabolisme dels components de la dieta, la microbiota intestinal, el metabolisme endogen i el deteriorament cognitiu. «Els resultats de l'estudi mostren una associació significativa entre aquests processos i certs metabòlits», afirma Mireia Urpí-Sardà, del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia i del CIBERFES, que està integrat a la Xarxa d'Innovació Alimentària de Catalunya (XIA).

L'anàlisi de les mostres plasmàtiques va indicar que alguns metabòlits estan relacionats amb la progressió del deteriorament cognitiu i la demència. «La 2-furoilglicina i la 3-metilantina, que són biomarcadors del consum de cafè i cacau, presenten un perfil protector, mentre que la sacarina, derivada del consum d'edulcorants artificials, s'associa a un rol perjudicial», destaca la catedràtica Andrés-Lacueva. Mercè Pallàs, catedràtica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i membre de l'Institut de Neurociències (UBNeuro) de la UB, assenyala que l'estudi de la relació entre el deteriorament cognitiu, el metabolisme de la microbiota i el dels aliments i el metabolisme endogen és «imprescindible per elaborar estratègies preventives i terapèutiques que ajudin a tenir cura de la salut cognitiva».

Els investigadors indiquen que els canvis en l'estil de vida i en l'alimentació resulten decisius com a estratègia per prevenir el deteriorament cognitiu i la seva progressió en malalties neurodegeneratives com ara l'Alzheimer i altres demències. «Un consum més elevat de fruites, verdures i aliments d'origen vegetal proporciona polifenols i altres compostos bioactius que podrien ajudar a reduir el risc de deteriorament cognitiu a causa de l'edat avançada», assegura Andrés-Lacueva. L'estudi s'emmarca en la iniciativa europea de programació conjunta 'Una dieta sana per a una vida sana' (JPI HDHL).