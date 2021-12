Científics de l’Institut de Recerca Biosanitària de Granada (Ibs-Granada) han identificat un possible vincle entre l’exposició a contaminants químics i el risc de càncer no hormonodependent, aquells tumors que no depenen tant dels nivells hormonals. Aquest treball, coordinat pel grup de recerca de Medicina Preventiva i Salut Pública del referit institut i de la Universitat de Granada, s’emmarca en l’Estudi «GraMo» i ha estat dut a terme en una cohort de persones adultes.

Entre els anys 2003 i 2004 es van recollir mostres de teixit adipós (greix) de tots els participants, amb un seguiment estricte de l’evolució clínica dels participants durant els 16 anys següents. Aquest equip d’investigadors ha observat que certs contaminants químics que tendeixen a acumular-se en el teixit adipós, com ara plaguicides i compostos químics industrials, s’associen amb un risc més gran de càncer no hormonodependent. En concret, aquests compostos inclouen certs bifenils policlorats, així com plaguicides com l’hexaclorobenzè i un component del lindà (hexaclorociclohexà). Aquest grup de científics de l’àrea d’Epidemiologia i Salut Pública ha observat, a més, que les concentracions d’aquests contaminants s’associen amb nivells elevats d’estrès oxidatiu al teixit adipós.