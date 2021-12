Un estil de vida saludable i mètodes de cribratge per a la detecció precoç de patologies són les mesures per les quals aposten hepatòlegs de l’Hospital Clínic de Barcelona i d’altres centres mèdics europeus per prevenir les malalties del fetge i reduir-n l’augment. Els hepatòlegs van participar en una comissió sobre la situació de les malalties del fetge a Europa impulsat per la revista The Lancet i l’Associació Europea per a l’Estudi del Fetge (EASL) per detectar els impediments per millorar la salut del fetge i identificar les solucions.

Segons va explicat l’Hospital Clínic, que va participar amb l’Institut de Recerques Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) en la comissió, aquest tipus de malalties, estigmatitzades per la seva associació amb l’alcoholisme, afecten cada vegada més persones com a conseqüència de l’obesitat i la diabetis. El cap del Servei d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, Pere Ginès, va destacar la importància de la trobada per augmentar la conscienciació sobre les malalties hepàtiques, per debatre sobre les mesures «necessàries» perquè els pacients rebin una atenció «adequada» a tota la Unió Europea i per frenar l’augment de casos. La previsió és que en els propers anys aquesta incidència augmenti a causa de l’epidèmia d’obesitat. «Als Estats Units ja s’estan trobant amb persones de 30 anys que tenien obesitat infantil i ara tenen malaltia hepàtica avançada», va assegurar Ginès.