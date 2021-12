Els gasos o el ventre constitueixen dos trastorns de salut relativament habituals i que a vegades, a més, poden suposar un problema estètic per les persones que els pateixen. Quan parlem de gasos o de ventre inflat ens referim a una forma col·loquial de designar a diferents problemes gàstrics que, de fet, poden estar relacionats. Patim gasos quan retenim aire a l'intestí de manera que causa diferents molèsties. Es generen durant la digestió o per l'aire que s'empassa en menjar i, habitualment, s'expulsa en forma de rots o ventositats. Si la seva presència és important, no obstant això, podem notar-la en forma d'inflor o recargolaments. La sensació de ventre inflat, també anomenada distensió abdominal, és una molèstia relativament comuna que pot ser causada per diferents factors.

Consells per evitar els gasos Compte amb la dieta . Encara que una dieta rica i variada és essencial en qualsevol menú sa, la presència de gasos pot motivar que prescindim puntualment d'alguns aliments que propicien la seva aparició. Les begudes gasoses, els lactis, els aliments rics en greixos, alguns vegetals com la coliflor, així com el cogombre, el pebrot, el blat de moro o les cebes faciliten l'aparició de gasos en el nostre intestí. També uns altres com el raïm o les prunes. Així mateix, fumar és un altre actor clau que propicia l'aparició de gasos.

Controlar la forma en la qual mengem. Part dels gasos que s'acumulen en el nostre organisme ho fan per la forma en la qual ingerim begudes o aliments. Fer servir palletes per beure o fer-ho directament d'ampolles, així com menjar líquids amb cullera són alguns dels factors que poden accelerar l'acumulació de gasos. Igualment, menjar sense presses i mastegar bé els aliments ens ajudarà a controlar el problema. Consells per evitar la sensació de ventre inflat Controlar les intoleràncies alimentàries . A vegades, l'origen del ventre inflat són unes certes intoleràncies alimentàries, com les de la lactosa o el gluten.

Vigilar la digestió . A vegades, el ventre inflat pot deure's a una dispèpsia. És a dir, una digestió més lenta del normal, que alenteix el buidatge gàstric. Si aquest és el motiu del ventre inflat, és recomanable evitar menjars abundants que dificultin la digestió.

Saber si patim la síndrome d'intestí irritable . Un altre desencadenant del ventre inflat o distensió abdominal és la malaltia de Crohn , o síndrome d'intestí irritable. Si és el nostre cas, haurem de seguir els consells d'un expert en nutrició per cuidar la nostra dieta i intentar evitar aquesta molèstia.

Tonificar els músculs . El ventre inflat també pot respondre a problemes musculars. Si els músculs no estan en forma, poden donar peu a aquesta mena de problemes. Una activitat física moderada, adaptada a les capacitats de cada persona, podria ser suficient per trobar la solució.

Menjar sa. La dieta que seguim o la forma en la qual mengem també poden contribuir al fet que el ventre s'infli. Si mengem massa ràpid, empassarem més aire.