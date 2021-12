La Salut Mental segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) és l'estat de benestar en què la persona realitza les seves capacitats i és capaç de fer front a l'estrès normal de la vida, de treballar de manera productiva i de contribuir a la seva comunitat. La Salut Mental sens dubte ens afecta el que pensem, a com sentim i a com ens enfrontem a les diferents situacions que la vida ens va posant en el camí. És important, per tant, tenir una bona salut mental per poder desenvolupar al màxim tot el nostre potencial en tots els àmbits de la nostra vida.

Per cuidar-la, és necessari: Intentar seguir unes rutines diàries en la mesura que sigui possible. És a dir, tenir un cert ordre .

. Dedicar temps a les nostres aficions, és a dir, fer coses que ens facin sentir feliços .

. Compartir experiències i socialitzar , evitant l'aïllament. No està malament tenir a vegades espai i moments de solitud, però que aquestes no siguin les predominants.

Realitzar sessions de relaxació o activitats que contribueixin a això, com pot ser practicar ioga.

Marcar-se objectius i metes realistes .

. Estimular el nostre cervell contínuament.

Reconèixer les nostres pròpies emocions, tolerar els nostres defectes i acceptar-nos com som i intentar donar sempre la millor versió de nosaltres mateixos.

Tenir relacions sanes .

. Dormir prou.

Portar una vida saludable .

. No descuidar la mateixa salut.