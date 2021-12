Investigadors de la Universitat de Múrcia (UMU) i de l’Institut Murcià de Recerca Biosanitària (IMIB) han descobert una proteïna que està implicada en l’avenç de la psoriasi i que es pot desactivar, frenant per tant els efectes de la malaltia, amb fàrmacs que actualment s’utilitzen en el tractament de càncers de mama i ovari. Es tracta de la proteïna anomenada PARP1, que, segons aquest estudi, estaria directament vinculada amb el procés de mort cel·lular que provoca aquesta malaltia cutània crònica.

Així, han comprovat que aquesta proteïna s’hiperactiva com a resposta als danys d’oxidació de l’ADN de les cèl·lules, i aquesta activació és la que desencadena el mecanisme de mort cel·lular que dóna pas a la malaltia. La proteïna ja era coneguda pel seu paper en altres malalties com el càncer de mama i d’ovaris i hi ha fàrmacs autoritzats per desactivar-ne l’activitat.

Els investigadors han utilitzat aquests mateixos fàrmacs aconseguint inhibir la inflamació de la pell i la proliferació i mort de les seves capes més superficials per complet, fet que suposa un tractament per a la psoriasi completament innovador, atès que fins ara es tractaven els seus símptomes, però no s’aturaven les causes. Fruit d’aquest treball, s’ha registrat una patent europea de reposicionament de fàrmacs.