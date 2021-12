Un de cada quatre joves de quinze anys d’Europa pateix mal d’esquena crònic, segons un estudi publicat a The Journal of Pain basat en 650.851 enquestes a adolescents de 33 països, segons va informar la Universitat Rovira i Virgili (URV). El grup d’investigació Algos i la Càtedra de Dolor Infantil de la URV -Fundació Grünenthal- s’han basat en les dades de l’enquesta Health Behavior in School-aged Children (HBSC), promoguda per l’OMS en quatre onades.

El treball conclou que la prevalença de dolor d’esquena augmenta en cada enquesta successiva al llarg del temps i, en mitjana, és major entre les noies (21,9%) que entre els nois (17,8%). Així, en l’onada 2001-2002 un 18,3% d’adolescents patia mal d’esquena; en la del 2005-2006, un 19,3%; un 20,4% en la del 2009-2010 i un 21,6% en la del 2013-2014. Per edats, en adolescents més grans la prevalença del dolor d’esquena és encara superior que entre els més joves (14,5% en nenes i nens d’11 anys, 19,6% en els de 13 anys i 25,5% en joves de 15 anys) i, per als investigadors, això és «preocupant». El director de la Càtedra de Dolor Infantil, Jordi Miró, va assegurar que «han de destinar-se més recursos a la prevenció i tractament del dolor d’esquena crònic en adolescents, especialment per a les noies». Ara, el grup investiga si les tendències són iguals a tots els països per esbrinar els factors que les determinen.