L'Organització Mundial de la Salut recomana fer un test d'antígens o una PCR abans de les trobades de Nadal. En un comunicat, el director regional de l'OMS per Europa, Hans Kluge, ha avisat que el repunt de casos per la variant Delta i l'aparició de l'òmicron podrien "desbordar els sistemes de salut" ara que s'acosta aquest període de vacances. "Però això no ha de significar una repetició de l'any passat, quan Nadal es va cancel·lar per a tantes persones i moltes famílies no es van poder reunir", diu Kluge. Per això, l'OMS demana "precaució" durant les festes i aconsella limitar el nombre de persones en les trobades i, si és possible, fer algun test de covid-19 per descartar una infecció.

"Aquestes festes, espero que gaudiu amb els amics i la família, però si us plau, feu-ho amb seguretat", demana Kluge.