Imparable. Així avança la sisena onada del coronavirus pel nostre país. Amb el Nadal molt a la vora, els menjars i sopars amb la família corren perill. Moltes persones fan ús dels tests d'antígens que es poden comprar a les farmàcies per poder celebrar aquestes festes de manera “segura”.

Com funcionen els tests d'antígens per un autodiagnòstic?

A Espanya, es comercialitzen tests d'antígens de vint fabricants diferents que funcionen amb una presa de mostra nasal o de saliva.

Abans de sotmetre'ns a la prova, és essencial llegir amb deteniment les instruccions d'ús que assenyalen que “ha de realitzar-se durant els 7 primers dies des de la infecció o en els 5 primers dies des de l'aparició de símptomes, quan la càrrega viral està en el punt més àlgid”.

Tot i que és una prova segura, no ofereix una fiabilitat similar a les PCR. Per aquest motiu s'ha de tenir en compte "la possibilitat d'obtenir falsos positius i falsos negatius, en cas de realitzar la prova sense tenir símptomes o quan la càrrega viral és baixa".

Que s'ha de tenir en compte perquè el test surti bé

A més de seguir les instruccions d'ús del fabricant, s'ha de realitzar el test immediatament després de prendre la mostra nasal o de saliva. Cal tenir en compte que la falta d'experiència en comparació amb el personal sanitari pot afectar el rendiment d'aquesta mena de proves d'autodiagnòstic.

La forma més senzilla de cerciorar-nos que el test s'ha realitzat correctament és que en finalitzar la prova, independentment del resultat, sempre ha d'estar visible la línia de control (C).

Com sé si el resultat és negatiu o positiu?

En tractar-se d'una prova d'autodiagnòstic del coronavirus per a la població general, sense experiència prèvia, conèixer el resultat és molt fàcil i ràpid. Si és positiu, apareixen dues línies horitzontals de color: la línia de test (T) i la línia de control (C). En canvi, si és negatiu, només apareix una línia de color, en aquest cas la de control (C).

Si el resultat no és clar, perquè no es veuen nítidament les dues línies horitzontals, has de repetir el test i demanar consell a professionals farmacèutics.

Soc positiu: Què he de fer?

Si el resultat és positiu, tinguis o no símptomes de covid-19:

Comença immediatament el teu autoaïllament i informa els teus contactes estrets .

i informa els teus . Contacta amb el teu centre sanitari.

Recorda que els casos positius realitzats amb un test d'antígens es consideraran “sospitosos” i hauran de confirmar-se en un centre sanitari amb una prova PCR.

Soc negatiu: No tinc covid?

Tot i que el test només mostri la línia de control (C) i sigui, a priori, negatiu, “no exclou la possibilitat d'infecció. Pot passar que la càrrega viral sigui massa baixa per ser detectada”.

Per tant, no has de relaxar les mesures de protecció, com l'ús de la mascareta, higiene de les mans i distància de seguretat.