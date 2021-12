Els oncòlegs del Grup de Tractament dels Tumors Digestius (TTD) han alertat recentment de l’augment de la incidència del càncer colorectal en persones joves, principalment en la tipologia de càncer de còlon distal i de recte.

Segons les dades donades a conèixer amb motiu del Simposi Internacional sobre Avanços en el Tractament de Tumors Digestius, en particular l’increment de les taxes de càncer de recte ha estat d’un 1,8% per any entre 1990 i 2016, segons estudis europeus, i s’observen tendències similars als Estats Units, Austràlia i Àsia.

El Grup de Tractament dels Tumors Digestius (TTD) va celebrar un simposi a Madrid en el qual es van analitzar les causes d’aquesta evolució, així com el pronòstic i el tractament de la malaltia. La doctora Kimmie Ng, del Dana-Farber Cancer Institute (Boston), va fer una conferència magistral.

Tumors digestius

Segons les dades que es van donar a conèixer en aquesta trobada, els principals tumors digestius -còlon, recte, pàncrees, fetge i estómac- lideren la causa de mortalitat per càncer a Espanya, amb 34.889 morts estimades l’últim any, segons va informar en una nota de premsa el TTD.

Els tumors digestius són la primera causa de càncer a Espanya, amb una estimació de 71.557 persones diagnosticades el 2021. En concret, el càncer colorectal és el primer amb més incidència amb un total de 43.581. Per darrere se situen la resta dels tumors digestius (esòfag, estómac, fetge, pàncrees i via biliar).

En base a les dades actuals, s’estima que les taxes d’incidència de càncer de còlon i recte augmentaran la propera dècada en un 90% i 124%, respectivament, entre persones d’entre 20 i 34 anys i el 27% i el 46%, respectivament, per als que tenen entre 35 i 49 anys. D’aquesta manera, per al 2030 un de cada deu càncers de còlon i un de cada quatre càncers de recte es diagnosticarà en menors de 50 anys.

El professor Enrique Aranda, cap de Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Reina Sofía de Còrdova i president del Grup TTD, destaca que el càncer colorectal precoç no augmenta de manera homogènia a tot el món. Puja més als Estats Units, Corea i Nova Zelanda.

Les causes són multifactorials i treballs recents refereixen que una vida sedentària, el sobrepès, el consum de begudes alcohòliques, la ingesta de carns processades, l’esteatosi hepàtica i la baixa ingesta de vegetals estan correlacionats amb l’increment en aquestes franges d’edat.

A més, la coneguda com la western diet amb hamburgueses, batuts, etcètera s’ha vist associada, per part seva, a un increment d’adenomes avançats, segons assegura aquest grup d’investigadors.

Es diagnostica avançat

El càncer colorectal en menors de 50 anys se sol diagnosticar en etapes avançades per baixa sospita clínica i en el seu tractament terapèutic cal tenir en compte aspectes derivats de la salut emocional, sexual i fertilitat dels pacients, expliquen els experts.

El congrés va reunir ponents clínics i investigadors de renom internacional, així com experts en les diferents patologies digestives i va presentar diferents innovacions, nous biomarcadors, noves indicacions d’immunoteràpia i de teràpia personalitzada i la utilització de la biòpsia líquida.