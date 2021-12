El centre tecnològic Eurecat durà a terme un estudi per avaluar si la suplementació amb probiòtics pot ajudar a mitigar els símptomes de la rinitis al·lèrgica persistent i millorar així la qualitat de vida de les persones afectades, que suposen el 21,5% de la població.

Segons va informar el centre, per participar en l’estudi cal tenir entre 18 i 60 anys i acreditar un diagnòstic de rinitis al·lèrgica persistent als àcars de la pols, almenys des de fa dos anys, a més de no presentar cap malaltia gastrointestinal, autoimmunitària o anèmia, entre d’altres.

L’estudi, anomenat «microrin_2», s’allargarà durant tres mesos i es realitzarà a la seu d’Eurecat a Reus.

«Considerant l’estreta relació entre el sistema immunitari i els microorganismes que conviuen al nostre intestí, l’ús de determinats probiòtics en la quantitat adequada podria tenir un benefici en la salut, no només en general, sinó també com a tractament emergent per a la prevenció de determinades al·lèrgies», va explicar el director de la Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut, Josep Maria del Bas. Segons aquest especialista, «els resultats poden ser útils per avançar en nous tractaments per a la simptomatologia associada a la rinitis al·lèrgica persistent i per a la millora de la qualitat de vida dels pacients».