L’envelliment de la població mundial i la reducció de l’activitat física poden estar relacionats amb un augment de la incidència de la diabetis de tipus 2. Un equip de científics de la Universitat de Monash (Austràlia) ha identificat en un estudi un enzim que és clau perquè l’exercici millori la nostra salut. Així, els experiments s’han desenvolupat en ratolins i els resultats s’han publicat a la revista Science Advances.

La proporció de persones més grans de 60 anys a tot el món es duplicarà en les properes tres dècades i la incidència de la diabetis de tipus 2 augmenta precisament amb l’edat, va explicar l’equip d’inverstigadors en un comunicat. Per tant, l’envelliment de la població també suposarà un augment de la incidència de la malaltia a nivell mundial.

Una de les raons principals de l’augment de la prevalença de la diabetis de tipus 2 amb l’edat és el desenvolupament de la resistència a la insulina, o la incapacitat de l’organisme per respondre-hi, cosa que sol estar causada per la reducció de l’activitat física a mesura que envellim.

Tot i això, els mecanismes precisos pels quals la inactivitat física facilita el desenvolupament de la resistència a la insulina segueixen sent un misteri. Però ara s’ha descobert com l’activitat física millora la capacitat de resposta a la insulina i, alhora, afavoreix la salut metabòlica.

«I el que és més important, l’enzim descobert, clau en aquest mecanisme, pot ser objecte de fàrmacs que protegeixin contra les conseqüències de l’envelliment, com ara el desgast muscular i la diabetis», va explicar l’equip.

L’enzim NOX4, la clau

L’equip, dirigit per Tony Tiganis, revela que la reducció en la generació d’unes molècules anomenades espècies reactives d’oxigen (ROS) al múscul esquelètic durant l’envelliment és clau per al desenvolupament de la resistència a la insulina. Segons Tiganis, el múscul esquelètic produeix constantment ROS i això augmenta durant l’exercici.

Així, en ratolins, els científics van descobrir que l’enzim NOX4 augmenta al múscul esquelètic després de l’exercici i que això condueix a un augment de les ROS. Això provoca respostes adaptatives que protegeixen els ratolins del desenvolupament de la resistència a la insulina, que altrament es produeix amb l’envelliment o l’obesitat per la dieta.

«En aquest estudi hem demostrat, en models animals, que l’abundància de NOX4 al múscul esquelètic disminueix amb l’envelliment i que això condueix a una reducció de la sensibilitat a la insulina», va explicar Tiganis. Per això, va afegir, «desencadenar l’activació dels mecanismes d’adaptació orquestrats per NOX4 amb fàrmacs podria millorar aspectes clau de l´envelliment». «Un d’aquests compostos es troba de forma natural, per exemple, a les verdures crucíferes, com el bròquil o la coliflor, encara que la quantitat necessària per als efectes antienvelliment podria ser més gran de la que molts estarien disposats a consumir».