L’Hospital Clínic de Barcelona ha desenvolupat un nou tractament CAR-T (Chimeric Antigen Recetor T-Cell) per a pacients amb mieloma múltiple que és més eficient en fer retrocedir la malaltia i no genera efectes secundaris. La nova immunoteràpia, anomenada Ari-0002, ha estat testada en 30 malalts que no responien a altres tractaments. A tots els van reinjectar els seus propis limfòcits, modificats prèviament perquè fossin capaços d’atacar les cèl·lules tumorals. A diferència de l’Ari-0001, aquest cop el tractament s’ha centrat en el BCMA, l’antigen més estès en immunoteràpia en mieloma. Els resultats han demostrat que els pacients milloren la seva qualitat de vida i un 75% manté la resposta positiva un any després de les injeccions.

El nou tractament, pioner a Europa, consisteix a separar els components de la sang dels pacients per extreure els limfòcits T, un tipus de glòbuls blancs encarregats de la resposta immunitària. Aquests es reprogramen genèticament perquè puguin actuar contra les cèl·lules malignes del mieloma múltiple, un tipus de càncer de la sang concentrat la medul·la òssia. Després d’un experiment amb èxit al laboratori, l’Agència Espanyola del Medicament va autoritzar l’assaig en pacients que no havien reaccionat als tractaments convencionals.