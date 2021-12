El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i l’Hospital del Bellvitge han elaborat uns materials didàctics per prevenir les addicions als videojocs i als jocs d’aposta. L’acció s’emmarca en el programa eduCAC i ofereix 15 unitats didàctiques a alumnes de 3r i 4t d’ESO sota el lema «Què t’hi jugues?». L’objectiu és que els alumnes reflexionin i prenguin consciència sobre el funcionament social i psicològic dels videojocs i els jocs d’atzar en línia, amb la finalitat d’aconseguir un consum responsable i crític. A la Unitat de Joc Patològic i altres Addiccions de Bellvitge els joves de 16 a 21 anys atesos per aquests problemes han passat del 2% al 9,5% entre el 2005 i el 2021. A més, s’observen efectes directes del confinament.

Del total de joves atesos, un 26,4% tenen problemes amb l’ús dels videojocs i un 63,6% per addicció als jocs d’atzar. En concret, un 52,4% ho fa per jocs de tipus estratègic, com les apostes esportives. L’edat mitjana amb la qual arriben a la consulta és 19 anys i l’evolució del trastorn és molt ràpida, de prop d’un any i mig. Gairebé un 40% d’ells ja acumulen deutes. Si es comparen les dades d’abans i després del confinament, s’observa com l’edat ha disminuït i ha pujat el nivell d’estudis. També s’ha notat un increment de casos per addicció als videojocs. Segons estudis recents a l’Estat, el 82,2% dels estudiants de 14 a 18 anys juguen a videojocs. Com més joves, més freqüent és el seu l’ús.