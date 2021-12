No engreixar-se per les festes de Nadal és complicat amb tant de torró, xocolata, vi i altres capricis a tota hora. No obstant això, hi ha un truc que has d'incorporar si vols mantenir la línia i ajudar el teu cos a depurar tots els excessos. És important que el cos no retingui líquids i la millor solució sempre és beure molta aigua o te. Però també podem incloure de manera sistemàtica aliments diürètics. És el cas de la pinya. A continuació, t'expliquem com et pot beneficiar i com incloure-la en més d'un plat aquest Nadal. La pinya és una fruita amb un equilibri perfecte entre fibra i calories. Però són moltes les seves propietats interessants per èpoques com Nadal, on cometem molts excessos amb l'alimentació.

Conté bromelina, un enzim que facilita la digestió perquè permet la descomposició de les proteïnes.

Conté vitamines com la C, ideal per evitar refredats.

És un diürètic natural que ajuda a eliminar líquids i toxines de l'organisme.

Millora les funcions digestives.

Contribueix al bon funcionament del fetge. Com menjar més pinya Aquesta fruita és molt adient per moltes receptes. Per exemple, es pot menjar en rodanxes a manera de postres o en l'esmorzar. Però si això et resulta avorrit, aquesta fruita es presta molt bé per fer batuts nutritius que, a més d'aportar energia, resulten diürètics. Una altra opció és incorporar la pinya en canapès. És un ingredient fonamental en un còctel de marisc. També es pot utilitzar en torradetes per aportar un toc dolç. Una opció, per exemple, poden ser canapès de bacó i pinya. Finalment, hi ha centenars de postres que es poden fer amb pinya. A més, els pastissos que porten aquest ingredient tenen un toc fresc, necessari per tancar un copiós menjar nadalenc.