Nadal és una època de molts excessos, s'incrementa el consum de dolços, fregits, àpats en abundància i mengem amb horaris descontrolats. El resultat? Durant les vacances engreixem fins a 3 kg segons la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició. Això fa que moltes vegades tornar a la rutina sigui difícil, després d'un llarg temps de descans. No es tracta de perdre els quilos guanyats el més ràpid possible a base de dietes miracle o suprimint aliments, sinó fer-ho de manera progressiva perquè l'efecte sigui el desitjat, és a dir, recuperar el nostre pes ideal. El secret, alimentació saludable i per descomptat, exercici físic. Amb la finalitat d'ajudar-nos a combatre la temuda síndrome postvacacional, la nutricionista Carla Sánchez-Zurdo dona les claus per controlar el pes durant les vacances.

Cinc trucs per aprimar-te Si no ets molt amant de l'aigua... alia't amb les infusions! No podem oblidar el consum diari d'aigua, entorn dels 2,5-3 litres. A més, si t'agraden les infusions i els tes, hi ha una gran varietat amb propietats depuratives i diürètiques, que t'ajudaran a recuperar el cos de forma més ràpida, a reajustar el metabolisme del cos i eliminar les toxines acumulades. Menja fruites i verdures de temporada. Menjar fruites i verdures de temporada és clau per portar una alimentació saludable i sostenible. Entre les verdures trobem l'espinac, l'escarola, el bròcoli o les cols. Totes elles ideals per fer menús saborosos i saludables. Cremar menjant. Per aconseguir-ho, una bona forma és menjar aliments que eleven la temperatura corporal i acceleren el metabolisme. És a dir, condiments picants com el curri, el pebre o la cúrcuma. Menjar aliments integrals. Com els flocs de civada, la pasta o l'arròs integral, en ser integrals contenen una major quantitat de nutrients, i són rics en fibra insoluble, la qual cosa afavoreix el trànsit intestinal i crea sensació de sacietat. Esmorzars forts. Has de recuperar els teus cinc àpats diaris: un esmorzar complet; una fruita o batut saludable a mig matí; un dinar més a prop de les dotze del migdia que no pas de les quatre de la tarda; un iogurt o un grapat de fruits secs per berenar; i un sopar lleuger una hora i mitja abans de ficar-te al llit.