L’Hospital Sant Joan de Déu, a Barcelona, ha començat a utilitzar la musicoteràpia a domicili en els nens amb malalties greus que amenacen o limiten la vida i en altres amb malalties cròniques complexes que requereixen atenció pal·liativa. És la primera vegada que es realitza un projecte similar a Catalunya, amb la intenció d’afavorir el benestar d’aquests nens, facilitar-los la interacció amb els pares i ajudar a un estudi on s’analitza quin és l’impacte de la musicoteràpia en els petits i les seves famílies: si pot ajudar a normalitzar les seves vides, experimentar moments significatius de vitalitat, reforçar el vincle familiar...

Cada dia, una musicoterapeuta de l’Associació Ressò, una entitat que col·labora des del 2005 amb l’hospital oferint musicoteràpia als pacients ingressats, visita la casa de dos nens que pateixen alguna malaltia greu o crònica complexa. Un cop allà, realitzen una sessió de 45 minuts en què canten cançons o toquen diferents instruments musicals. Abans de començar i després es recullen diferents dades amb la intenció de valorar quin és l’impacte de les activitats al benestar de la família. A l’estudi, de 24 mesos, hi participaran uns 75 pacients de l’hospital. Aquesta posada en marxa no hauria estat possible sense l’ajuda de l’Associació Benèfica Anita.