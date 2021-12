Una vacuna contra la sida que utilitza la tecnologia de l’ARN missatger (ARNm) ha mostrat els seus primers resultats prometedors en animals. La vacuna va resultar segura després de ser administrada a micos, amb una disminució del risc d’infecció per exposició del 79%. Això no obstant, requereix millores abans de poder ser provada en humans. «Malgrat gairebé quatre dècades d’esforços de la comunitat científica mundial, una vacuna eficaç per prevenir el VIH continua sent un objectiu no assolit», va explicar l’immunòleg Anthony Fauci, coautor de l’estudi i consultor de la Casa Blanca sobre la crisi sanitària.

«Aquesta vacuna experimental de l’ARN missatger combina diverses característiques que podrien superar els errors d’altres vacunes experimentals contra el VIH, i representa una aproximació prometedora», va afegir el també director de l’Institut Nacional d’Al·lèrgies i Malalties Infeccioses (NIAD) nord-americà. Científics d’aquest institut van treballar en conjunt amb investigadors de Moderna, l’empresa responsable d’una de les vacunes més utilitzades contra la covid-19. La vacuna es va provar primer en ratolins i després en micos, que van rebre múltiples dosis de reforç durant un any. Tot i les altes dosis de l’ARNm, el producte va ser ben tolerat, provocant efectes secundaris moderats.