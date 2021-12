Una de les preguntes més repetides al llarg dels anys per aquells que volen perdre pes (no només per estètica, recorda que el pes és també una qüestió de salut), és la de quants àpats han de fer al dia. Centenars de suposats especialistes han anat profetitzant en els últims mesos les bondats de fer cinc i fins a sis menjars al dia. Però no tenen raó. Almenys segons els nutricionistes, que insisteixen en la necessitat d'informar-se bé a l'hora d'afrontar una dieta. I és que una vegada et planteges canviar la teva manera de viure i els teus hàbits alimentaris el més important és que et converteixis en una persona més sana i saludable, no que t'obsessionis. Però llavors, què diuen els nutricionistes sobre el nombre d'àpats al dia?

Perquè els experts en nutrició ho tenen clar: has de menjar quan tinguis gana. Per això molts no desaconsellen els denominats dejunis intermitents: deixar d'ingerir aliments per exemple des del sopar fins al dinar de l'endemà. «No és cert que el teu metabolisme canviï segons el nombre d'àpats que fas cada dia, això és fals. No és important fer cinc àpats en 24 hores, això depèn de la gana», sentència Miquel Girones, un d'aquests professionals. Per al nutricionista l'ésser humà ha de menjar, senzillament, quan té gana. I és que el més important no és quan menges sinó el que menges. Ens expliquem.

No importa el número

És igual quantes vegades vagis a la cuina o t'asseguis a la taula. L'important és que cada vegada que ho facis ingereixis un nombre determinat de calories. Per això si has tingut un menjar familiar i has menjat massa i fins tard i després no et ve de gust sopar no hi ha ningú que t'obligui a fer-ho. Oblida els convencionalismes socials que imposen les hores a les quals cal asseure's a la taula. Menja quan tinguis gana. I menja bé. A l'hora de perdre pes és fonamental canviar la teva alimentació deixant de costat els maquiavèl·lics ultra processats i tornant al menjar sa i natural. Per exemple, existeix un element que has d'introduir tres vegades a la teva dieta per aprimar-te; i no és cap altre que la fruita, que pot ser un gran substitut de postres o snacks que t'aporta energia i et resta calories. Però recorda que a més de cuidar el que menges també és important que vigilis el que beus. Hi ha begudes amb zero calories que pots utilitzar per deixar de costat tant l'alcohol com els refrescos, tan nocius a l'hora de fer una dieta i perdre pes.