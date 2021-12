A només un pas de la nit de Cap d'Any, compartim amb tu sis senzills trucs de maquillatge de festa que et faran tenir un aspecte enlluernador per rebre el que hauria de ser el millor any, amb la millor cara.

Perquè el maquillatge es mantingui perfecte. Després d'haver netejat exhaustivament la pell, aplica un flaix de bellesa, que mantindrà el maquillatge perfecte durant hores. En aquesta ocasió no cal aplicar hidratant. Seguidament, aplica un primer matificant en tot el rostre i deixa que s'absorbeixi. Després, distribueix la base, segella amb una pols translúcida i acaba amb un fixador d'efecte mat, serà la clau perquè el maquillatge no es fongui ni transfereixi a cap costat. Efecte Glow. Utilitza l'il·luminador per a ressaltar punts estratègics de les faccions amb tocs de llum, creant dimensions. Segueix la tècnica de la C, per a això il·lumina sota l'os de la cella fins a la part alta del pòmul i, a continuació, fixa-ho amb els dits. També, pots aplicar punts de llum en el llagrimer i un toc en l'arc de Cupido. Per a aconseguir una pell sucosa, també pots barrejar una mica d'il·luminador en la base i aplicar per tot el rostre. En els ulls, tightlining. El delineat ha de ser molt subtil. Aplica-ho en la zona interna de la parpella superior, aconseguint un efecte de mirada intensa. Així, aconseguiràs una mirada més fresca, descansada i jove. Per a les pestanyes, opta per una màscara que corbi, separi i aporti volum i longitud. Un truc infal·lible és corbar-les abans d'aplicar la màscara amb un arrissador de pestanyes al qual li hem aplicat calor amb un assecador. Galtes sucoses. Un toc blush a les galtes és indispensable per a aconseguir el look perfecte. Opta pel coloret en pols i tons nude i rosats suaus, són els més afavoridors. Aplica també a la barbeta i un toc en el nas. Llavis Glossy. Utilitza gloss als llavis, aquest ajudarà a aconseguir un look més fresc i voluminós. Ajuda't d'un perfilador per a donar-li encara més gruix. Si tens els llavis fins, evita els labials foscos. Una tècnica que fan servir els maquilladors és usar 2 tons, un més fosc per a les zones de les comissures i un altre, més clar, per al centre del llavi. Truc extra: En la majoria dels banys la llum està en el sostre i això, provoca desastres a l'hora de maquillar-se. Cal fer-ho prop d'una finestra, si és possible, a plena llum o col·locar punts de llum a banda i banda del mirall.