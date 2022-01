Ha arribat el moment de fer balanç, de tirar la vista enrere, de pensar en tot el bo i el dolent que ens han deixat aquests dotze mesos i sobretot de mirar cap endavant. Amb honestedat, i sabent realment allò que ens convé. Ens mirarem als ulls, i intentarem no prometre res que no complirem. Nosaltres som els i les nostres millors jutges i jutgesses, ningú liderarà la nostra vida com nosaltres. I volem que ens sentim bé del que som i del que anem aconseguint. T'hem volgut preparar deu propòsits beauty 2022, perquè abracis els que vulguis, perquè estem segurs que t'aniran molt bé.

Els nostres deu propòsits beauty 2022 Em miraré molt per dins. Conrearem l'autoestima, a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, perquè com diu la cançó «les coses importants aquí són les que estan darrere de la pell». Què em fa feliç? Què no? Què vull canviar de la meva vida? Atreveix-te a fer-te preguntes i a ser el protagonista de la teva vida, canviant allò que no et fa feliç, no tinguis por de demanar perdó (i a perdonar-te) a modificar el que no ens agrada de nosaltres mateixos, que sempre és un bon moment per ser millors. I estimat molt de veritat, no és egoisme, és l'única manera de ser feliç i de donar molt a la resta. Em cuidaré molt per dins, i això es notarà per fora. Apostar per una dieta sana i equilibrada és la garantia per sentir-nos bé, potenciant la presència d'aliats com les verdures i les fruites, i sense separar-nos de la nostra ampolla (recorda, dos litres d'aigua al dia és font de salut i de bellesa). Lluny, si us plau, els aliments processats i els greixos saturats, i compte amb els sucres. No volem ser obsessius amb la manera healthy, donat algun capritx, però de veritat que menjar bé és una de les claus per sentir-nos radiants. Coneixeré les meves necessitats sexuals i íntimes sense pudor. Un dels grans deures que té el món és «reconèixer la sexualitat femenina, com a pròpia, saludable i independent a les relacions amb uns altres». Hem de dominar aquesta part de nosaltres que ha estat tradicionalment vetada, perquè el plaer també és femení. I aquest reconeixement implica donar visibilitat al procés de la menstruació, per tractar-lo amb la naturalitat que es mereix i alliberar-lo de la culpa. M'atreviré a apostar per l'esport. No valen més excuses! Saps quantes oportunitats tens al teu abast per fer activitat física? Ballar, caminar, nedar, ioga, etc. No et deixis portar per la mandra i comença a gaudir de tot el bo que té l'esport, desconnectar dels problemes per connectar amb la teva energia i vitalitat. Mai més seré un ós panda, si us plau. La mandra mai guanyarà a la higiene diària, alliberarem el nostre cutis de les impureses i/o de les restes de maquillatge del rostre cada nit. És fonamental que fem una correcta neteja facial a la nit i una més suau al matí, amb aigua micelar, per exemple. Així ens assegurarem que la pell llueix un aspecte radiant, sense granits ni impureses. No permetré que l'exfoliació caigui en l'oblit. Si hi ha algun tractament que se'ns va perdent en la rutina i en el calendari és l'exfoliació. Recorda que és un pas imprescindible perquè la pell del teu rostre i del teu cos llueixin alliberades d'imperfeccions i per garantir que els productes penetren correctament. Coneixeré les necessitats de la meva pell i confiaré en els tractaments que millor li vagin. El punt de partida de qualsevol rutina és el coneixement de les nostres necessitats. Abans de triar qualsevol producte o tractament és important saber la tipologia cutània i les manyagues que requereix per lluir de la forma més saludable. Un dermatòleg t'oferirà el millor diagnòstic per això. Em protegiré de les radiacions solars durant tot any. Recorda que, encara que tu no la vegis o la sentis, la radiació solar està present a totes les estacions, no només provocant cremades, sinó que també accelerant l'envelliment prematur que causen els radicals lliures. Protegeix-te sempre amb cremes de protecció solar amb color, maquillatge amb SPF, bb creams, etc. Premiaré la meva cabellera amb cosmètics i tractaments professionals de qualitat. Perquè el cabell llueixi sa i radiant fan falta manyagues, en forma de productes capil·lars adequats a les seves necessitats (per desembolicar, per protegir la intensitat del color, per aportar hidratació), però també tractaments professionals, per exemple per allisar o reconstruir la fibra des de l'interior. Són un veritable regal, ja veuràs. I acabem aquesta entrada sobre els propòsits beauty 2022 amb... No seré un esclau de les tendències, només dels meus gustos. Els trucs i consells que compartim només pretenen donar-te eines per conèixer el que millor et senti, però no per imposar allò que és bell i el que no ho és. No hi ha regles per crear un gran look, tu tens la clau per gaudir de les novetats, barrejar-les, provar-les i rebutjar-les... la millor manera de sentir-te a gust és sent tu.