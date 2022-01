Tenim tot un calendari per estrenar. 12 mesos d'històries al davant. 52 setmanes per esprémer-les i gaudir del que veritablement és important per nosaltres. Un nou any que comencem a escriure ara mateix. La nostra proposta? Fer-ho amb un canvi de look que t'empoderi aquest 2022. Segur que trobes el teu entre aquestes 6 tendències de tallades de cabells.

Flob

La influencer Laura Escanes ha estrenat recentment un dels talls que, sens dubte, regnaran en aquesta entrada d'any. Es tracta del Flob i, com explica Mario Anes, director artístic de Cotril España, «està inspirat en la famosa cabellera que lluïa Victoria Beckham en els 90 i és una versió del mític bob, sense capes i ultra llis». La clau d'aquest look és mantenir-lo polit i sense encrespament. Per això, utilitza productes de pentinat que protegeixen de la humitat i el frizz. Un altre truc: seca el cabell amb ajuda d'un raspall pla i adreça'l cap avall per aconseguir rebaixar el volum natural. Una vegada sec, planxa'l per seccions amb la finalitat d'aconseguir un cabell brillant i suau.

Glamour dels anys setanta

El serrell cortina es combina amb una nova ona molt més suggeridora, treballada i retro en el cabell. «Els serrells cortina es porten ara llargs, amb uns flocs que fan de transició amb la resta de la cabellera. La longitud que sobrepassa les celles posa la mirada en el centre del rostre. No obstant això, el despentinarem perquè es vegi més lleuger. Aquest tipus de serrell queda bé en rostres ovalats i allargats. En els quadrats hauríem d'arrodonir-ho una mica per harmonitzar. Quant al tall de la cabellera, adquireix un toc dels anys setanta amb corones que s'eleven i ones només en les puntes», explica la perruquera Raquel Saiz, de Saló Blue by Raquel Saiz a Torrelavega (Cantàbria).

Italian bob

Per aquelles que preferiu looks més curts i arriscats, us proposem la versió més luxosa del bob: l'Italian bob, amb un contorn arrodonit, ratlla al mig i les puntes lleugerament pentinades cap a dintre. Una versió molt sofisticada i suggeridora és la que llueix la model Hannah Kleit. «Amb les puntes despentinades i aquest efecte humit aconseguim que tingui més gruix, a més buidem el coll per estilitzar la figura. El moviment que es crea dona la sensació que està acabat de tallar, molt fresc. Aconsello que la textura natural parli per si sola, respectant la seva forma i caiguda», afirma la perruquera Charo García, de Ilitia Beauty & Science, a Balsameda (Biscaia).

Bixie

Si parlem de tallades de cabelleres curtes, una altra proposta que ens encanta és el bixie. El nom sorgeix de la unió de «pixie bob hybrid» i consisteix en la fusió del pixie i el bob. Així, aquest tall pren el millor de les siluetes masculines i femenines per obtenir un resultat molt sexy. «Amb aquest tall, la part del clatell i els costats s'allarguen. Succeeix el mateix amb els flocs superiors i això li aporta un cos i volum que podem realçar amb l'ús del raspall o de productes que ofereixen volum, si el nostre cabell és fi. Recomano pentinar les puntes lleugerament cap a fora per donar-li més frescor», explica la perruquera Felicites Ordás, de Felicitas Hair a Mataró (Barcelona).

Wavy Shag

Les cabelleres arrissades i ondulades continuaran jugant un paper protagonista en el 2022, i una de les propostes preferides serà el wavy shag. Com explica Fran Galán, estilista de The Beauty Concept Hair, es tracta d'un tall amb nombroses capes i serrell, que aporta un aspecte inconformista, informal i, la qual cosa que més ens agrada, és molt fàcil de pentinar. No dubtis a recórrer a productes específics per la teva mena de cabell i emfatitza al màxim els teus bucles per obtenir un acabat definit i durador. Et sorprendrà la versatilitat d'aquest tall, per la qual cosa li augurem una llarga vida.

Hime Cut

Aquesta tendència d'inspiració nipona ens porta l'originalitat de l'exòtic, encara que, això sí, adaptada al nostre estil mediterrani. Amb un acabat que recorda a l'estètica manga, combina dos tipus de tall en la mateixa cabellera: més llarg en la part posterior i més curt en els laterals, a l'altura de les galtes o superant el mentó. «A l'hora de portar aquest tall, el més característic és el desnivell marcat entre els costats i la resta de la cabellera. A partir d'aquí, podem pentinar cap a dins les puntes, donar-li cert vol o fins i tot fer ones», així ho suggereix el perruquer malagueny Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.