La revista ‘Forbes’ va publicar a inicis de 2021 el llistat d’‘Els millors metges’, amb els 100 noms més reconeguts del panorama de l’assistència, la investigació i la docència a Espanya en 24 especialitats, que exerceixen en més de 60 centres hospitalaris, tant públics com privats.

Entre aquestes destaquen l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Hospital Clínic San Carlos, Fundació Jiménez Díaz, Hospital Universitari La Paz, Hospital Universitari Gregorio Marañón, Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, Hospital Universitari Rei Joan Carles, Hospital Universitari de Cruces, Hospital Universitari Puerta de Hierro, Centre Mèdic Teknon, Hospital Universitari Infantil Nen Jesús, Hospital Universitari Virgen del Rocío de Sevilla, Hospital German Trials i Pujol o l’Hospital Universitari Ramón i Cajal.

Al·lergologia

-Doctora Carmen Vidal, cap del Servei d’Al·lèrgies del Complex Hospitalari Universitari de Santiago, servei amb gran prestigi gràcies a la seva projecció internacional en el camp de la investigació.

-Doctora Ana Pérez, al·lergòloga amb una àmplia trajectòria professional tant en la medicina pública com en la privada i que, actualment, exerceix com a cap del Servei d’Al·lergologia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid.

-Doctor Joaquín Sastre, cap del Servei d’Al·lèrgia de la Fundació Jiménez Díaz, a més de professor honorari del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Madrid.

Angiologia i cirurgia vascular

-Doctor Manuel Miralles, cap de Servei d’aquesta especialitat a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.

-Doctor Pablo Gallo, cap de la Unitat d’Angiologia i Patologia Vascular de l’Hospital Ruber Internacional, que també atén a l’Hospital San Rafael de Madrid.

Cardiologia i cirurgia cardiovascular

-Doctor Borja Ibáñez, director d’Investigació Clínica del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC) i cardiòleg intervencionista a la Fundació Jiménez Díaz, a més de cap de grup en el CIBER de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV).

-Doctor José Ángel Cabrera, un dels especialistes més grans a nivell nacional i internacional, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, a més de cap de la Unitat de Cardiologia del C. H. Ruber Juan Bravo.

-Doctor Antonio Berruezo, especialista en arrítmies de l’Institut del Cor Teknon.

-Doctor José Alberto San Román, cardiòleg que dirigeix l’Institut de Ciències del Cor (ICICOR) de l’Hospital Clínic Universitari de Valladolid, on és cap de Servei de Cardiologia.

-Doctor Javier Zueco, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Marquès de Valdecilla de Santander.

-Doctor José Luis Zamorano, cap de Servei de Cardiologia a l’Hospital Universitari Ramón i Cajal, que dirigeix l’equip de Cardiologia a l’Hospital Ruber Internacional i també treballa a l’Hospital Sanitas La Zarzuela.

-Doctor Alberto Forteza, cap del Servei de Cirurgia Cardiovascular de l’Hospital Puerta de Hierro i cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid.

-Doctor Gonzalo Aldámiz-Echevarría, cap de Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Quirónsalud Albacete, a més de coordinador del servei de Cirurgia Cardíaca als hospitals universitaris madrilenys Fundació Jiménez Díaz, Rei Joan Carles, Infanta Elena i General de Villalba.

-Doctor José Enrique Rodríguez, cap de la Unitat de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Ruber Internacional i cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de Ruber Juan Bravo i d’Hospitals Universitaris San Roque.

-Doctor Ángel Tomás González-Pinto, cap del servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on és director del Centre Mitral, i també és cap del Servei de Cirurgia Cardiovascular d’HM Hospitals, on és director del Departament de Cirurgia Cardíaca d’Adults.

-Doctor Xavier Ruyra, un dels experts més grans en reparació de vàlvules cardíaques, cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Germans Trias i Pujol i director de l’Institut del Cor Teknon.

Cirurgia general i de l'aparell digestiu

-Doctor Salvador Morales, expert en cirurgia laparoscòpica i tècniques mínimament invasives, és cap de la Unitat d’Innovació en Cirurgia Mínimamente Invasiva de l’Hospital Virgen del Rocío, a més de cap de Cirurgia de l’Hospital Quirónsalud Sagrat Cor.

-Doctor Damián García-Olmo és cap de departament de Cirurgia General i Digestiva de la Fundació Jiménez Díaz, que va exercir anteriorment en altres hospitals públics.

-Doctor Antonio de Lacy, cap del Servei de Cirurgia Gastrointestinal i del Departament de Cirurgia Mínimament Invasiva a l’Hospital Clínic, que també desenvolupa la seva activitat en l’Institut Quirúrgic Lacy del Hospital Quirónsalud Barcelona.

-Doctor César Canales, cap d’equip de Cirurgia General i Aparell Digestiu de l’Hospital Ruber Internacional.

-Doctor José Miguel Esteban, cap de la Unitat Endoscòpica de l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid.

Cirurgia oral i maxil·lofacial

-Doctor Juan Rey Biel, cap de Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial dels centres Rei Joan Carles, Infanta Elena de Valdemoro i General de Villalba.

-Doctor José Luis Gutiérrez Pérez, cap de Servei i director de la Unitat de Gestió Clínica de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de l’Hospital Virgen del Rocío a Sevilla.

Cirurgia plàstica, estètica i reparadora

-Doctor Pedro Cavadas, reputat cirurgià que es dedica a la reconstrucció microquirúrgica des de l’any 1994 i que al costat del seu equip de cirurgians plàstics porta a terme al voltant de 1.800 cirurgies cada any. La unitat de Microcirurgia i Cirurgia Reconstructiva del doctor Cavadas es troba a l’Hospital Nisa 9 octubre de València.

-Doctor Vicente Paloma, que dirigeix un dels equips de cirurgia plàstica i estètica de l’Institut Doctora Paloma del Centre Mèdic Teknon.

-Doctora Mireia Ruiz, cap de Servei de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica en l’Institut Ruiz Castilla de l’Hospital Quirónsalud Barcelona.

-Doctor Pedro Tomás Gómez, metge i investigador espanyol que exerceix l’especialitat de Cirurgia Plàstica a l’Hospital Universitari Virgen del Rocío de Sevilla des de fa més de tres dècades, on dirigeix la Unitat de Cirurgia Plàstica i Grans Cremats.

-Doctor José Luis Martín del Yerro, cap del servei de Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora a l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid.

Cirurgia toràcica

-Doctor Francisco Javier Moradiellos, metge adjunt del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar a l’Hospital Puerta de Hierro i cap de servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari Quirónsalud de Madrid, que ha aconseguit diverses fites amb cirurgia robòtica amb el sistema ‘Da Vinci’.

-Doctor Ignacio Muguruza, cap del Departament de Cirurgia Toràcica als hospitals Fundació Jiménez Díaz, Rei Joan Carles, Infanta Elena i Hospital Universitari General de Villalba, amb una extensa activitat tant en centres públics com privats.

-Doctor Florentino Hernando, cap de Servicio de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid, activitat que compagina amb la presidència de la Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica (SECT) i amb la seva participació en el Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP).

-Doctor Marcelo Jiménez, professor titular de l’Àrea de Cirurgia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Salamanca i cap de Cirurgia Toràcica del Complex Assistencial Universitari de Salamanca, coordinador de la Unitat de Robòtica des de l’arribada del robot Da Vinci.

Dermatologia

-Doctor Eduardo López Bran, cap del Servei de Dermatologia i director de l’Institut de Malalties i Cirurgia de la pell de l’Hospital Clínic San Carlos, a més de director i Fundador de Clínica IMEMA, on també és director de la seva unitat de Trasplantament de Cabell.

-Doctor Ricardo Ruiz de Clínica Dermatológica Internacional i autor de diversos llibres relacionats amb la seva especialitat.

-Doctor Pedro Jaén, cap del Servei de Dermatologia a l’Hospital Ramón i Cajal de Madrid que també exerceix a la seva clínica Grup Pedro Jaén.

Diagnòstic per la imatge

-Doctor Juan Álvarez-Linera, director de l’Àrea de Neuroradiologia, Departament de Diagnòstic per Imatge, de Ruber Internacional.

-Doctor Vicente Martínez de Vega, cap de Servei de Diagnòstic per Imatge de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, que al novembre va rebre l’acreditació del Ministeri de Sanitat per formar especialistes MIR en l’especialitat.

-Doctor Jaime Fernández Cuadrado, cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge de centres com el Rei Joan Carles de Móstoles o Infanta Elena de Valdemoro, amb una àmplia experiència en Radiologia General, Radiologia Abdomen i Tòrax, Radiologia Cardíaca.

Endocrinologia i nutrició

-Doctora Susana Monereo, que exerceix la seva activitat assistencial com a cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Gregorio Marañón, a més de formar part des de l’octubre passat de l’Hospital Ruber Internacional, centre que ha reforçat la seva Unitat d’Endocrinologia i Nutrició, i també en la Unitat d’Endocrinologia i Nutrició de Vithas Internacional.

-Doctor Esteban Jódar, cap del servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, a més de treballar a Ruber Juan Bravo i Hospital San José.

-Doctora Clotilde Vázquez, que exerceix en la Fundació Jiménez Díaz com a cap de la Secció d’Endocrinologia i Nutrició i cap del grup d’Endocrinologia, Metabolisme i Nutrició de l’Institut d’Investigació Sanitària d’aquest mateix centre les quals principals línies de treball se centren en la diabetis, sobrepès, obesitat, lípids, nutrició i endocrinologia en general.

-Doctor Manuel Sánchez, de la Clínica DeSánchez, on pràctica el seu propi mètode i filosofia de medicina proactiva de la salut i el benestar, apostant per la medicina social i la persecució d’una vida longeva i saludable per als seus pacients.

Ginecologia i obstetrícia

-Doctor Ricardo Sainz de la Cuesta, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, lloc ocupa des de fa prop de 15 anys.

-Doctor Manuel Albi, cap del Departament de Ginecologia i Obstetrícia als hospitals Rei Joan Carles, General de Villalba i Infanta Elena.

-Doctor Javier Cortés, cap dels Equips de Càncer de Mama i de Tumors Ginecològics de l’Hospital Ramón i Cajal de Madrid i investigador clínic del Programa d’Investigació del Càncer de Mama en l’Institut Vall d’Hebrón d’Oncologia de Barcelona, a més d’exercir a l’Hospital Ruber Internacional.

-Doctor Julio Álvarez, reconegut professional en Cirurgia del Càncer Ginecològic, així com en tractaments quirúrgics mínimament invasius que exerceix com a cap del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Universitari Infanta Sofía de San Sebastián dels Reyes; -Doctor Rafael Jiménez Ruiz, de l’Hospital Ruber Internacional, actual cap d’Equip de Ginecologia i Obstetrícia d’aquest centre, on també és cap de Servei de la Unitat de la Dona.

-Doctor Miguel Ángel Herráiz, amb una experiència de més de trenta anys, és cap de Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Clínic San Carlos.

-Doctor Guillermo Antiñolo, catedràtic d’Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat de Sevilla i director de la Unitat de Gestió Clínica de Medicina Matern fetal, Genètica i Reproducció de l’Hospital Universitari Virgen del Rocío de Sevilla.

Hematologia

-Doctor Francesc Bosch, cap del Departament d’Hematologia de l’IOB Institute of Oncology i cap del Departament d’Hematologia i director del laboratori d’hematologia experimental a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

-Doctora Pilar Llamas, cap d’Hematologia i Hemoteràpia de la Fundació Jiménez Díaz.

-Doctora Susana Rives, responsable de la Unitat de Leucèmies i Limfomes del Servei d’Hematologia i Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Déu.

-Doctor Marcos González, investigador del Centre d’Investigació del Càncer Salamanca i cap del Servei d’Hematologia de l’Hospital Clínic Universitari de Salamanca.

Medicina interna

-Doctor Juan Puig, cap clínic a l’Hospital Universitari La Paz, on dirigeix la Unitat Metabòlica Vascular del Servei de Medicina Interna, a més d’exercir en la Unitat de Revisions de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid.

-Doctor Ángel Charte, eminència en Medicina Interna amb una àmplia experiència que, actualment, és director mèdic del Mundial de MotoGP i cap del servei de Medicina Interna a l’Hospital Universitari Dexeus.

-Doctor Rafael Esteban, cap del Servei de Medicina Interna-Hepatologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron, cap de Servei de Medicina Interna de l’Hospital Quirónsalud Barcelona i catedràtic de Medicina de la Facultat de Medicina de la UAB.

-Doctor Daniel Carnevali, cap del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid.

Pneumologia

-Doctor José María Echave-Sustaeta, cap del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, a més d’exercir en altres centres com l’Hospital La Luz i Ruber Juan Bravo.

-Doctor Javier Flandes, cap associat del Servei de Pneumologia i director de la Unitat de Broncoscopias i Pneumologia Intervencionista de la Fundació Jiménez Díaz.

-Doctor Joan Albert Barberà, cap del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria de l’Hospital Clínic de Barcelona, a més de coordinador de la Línia d’Investigació en Hipertensió Pulmonar del CIBERES, investigador de l’IDIBAPS i coordinador del ‘Projecte d’Investigació EMPATHY’.

-Doctora Sarah Béatrice Heili, metge adjunt del Servei de Pneumologia de la Fundació Jiménez Díaz, on és la responsable de la Unitat de Cures Intermèdies Respiratòries UCIR.

Neurocirurgia i neurologia

-Doctor Francisco González-Llanos, cap del Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Virgen de la Salut de Toledo, a més d’exercir a l’Hospital Quirónsalud Sud Alcorcón, Hospital Vithas Nuestra Señora de América de Madrid i Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid.

-Doctor Carlos Ruiz-Ocaña, cap del Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid.

-Doctor Ricardo Díez Valle, que l’octubre d’aquest any es va incorporar a la Fundació Jiménez Díaz com a cap del Departament de Neurocirurgia, i també exerceix com a cap d’equip de Neurocirurgia de l’Hospital Ruber Internacional.

-Doctor Carlos Botella-Asunción, cap del Servei de Neurocirurgia i director de l’Àrea de Neurociències de l’Hospital Universitari i Politècnic de la Fe.

-Doctor Rafael Arroyo, referent en Esclerosi Múltiple i Alzheimer que exerceix com a cap del Servei de Neurologia de Ruber Juan Bravo i de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid.

-Doctora Mar Mendibe, responsable de la Unitat d’Esclerosi Múltiple de l’Hospital de Cruces de Baracaldo, a més de ser la responsable del grup de Neuroimmunologia de l’Institut Bioencreuaments.

-Doctor José María Serratosa, cap de servei de Neurologia de la Fundació Jiménez Díaz.

-Doctor Javier Pardo, director mèdic de Sostenibilitat de l’Hospital Universitari Rei Joan Carles i també en els últims anys cap de departament de Neurologia del mateix centre i en el H. U. Infanta Elena de Valdemoro.

-Doctora María Luz Ruiz-Falcó, cap de Secció de Neurologia a l’Hospital Infantil Universitari Quirónsalud Nen Jesús.

-Doctor Antonio Gil-Nagel, qui gràcies al seu treball en el Programa d’Epilèpsia de l’Hospital Ruber Internacional i la seva vinculació al Centre de Tecnologia Biomèdica de la Universitat Politècnica de Madrid, pot aplicar amb eficiència avenços científics a la pràctica clínica.

Oftalmologia

-Doctor Amadeu Carceller, adjunt del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón, on forma part del Departament de Glaucoma, i director del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Quirónsalud de Barcelona.

-Doctor Ignacio Jiménez-Alfaro, cap del Servei d’Oftalmologia de la Fundació Jiménez Díaz.

-Doctora Elena Barraquer, especialista en cirurgia de la cascada i trasplantament de còrnia, directora mèdica adjunta i coordinadora de l’atenció al pacient del Centre d’Oftalmologia Barraquer.

-Doctor Luis Fernández Vega-Sanz, cap del servei d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari d’Astúries i director mèdic de l’Institut Oftalmològic Fernández-Vega, a més de president de la Fundació Princesa d’Astúries des del 2018.

Oncologia

-Doctora Ana María Lluch, cap de Servei d’Hematologia i Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic Universitari de València.

-Doctor Javier Hornedo, cap del servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid.

-Doctor Josep Tabernero, cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, director del Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO) i responsable de la seva Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer.

-Doctor Rafael Rosell, director mèdic i president de l’Institut Oncològic Doctor Rosell (IOR), de l’Hospital Universitari Dexeus, i director del Programa de la Biologia del Càncer i la Medicina Personalitzada de l’Institut Català d’Oncologia Hospital Universitary Germans Trias i Pujol.

-Doctor Jesús García-Foncillas, director de l’Institut Oncològic OncoHealth.

-Luis Madero, cap de Servei d’Oncohematologia a l’Hospital Infantil Universitari Niño Jesús.

Oncologia radioterápica

-Doctor Raimon Miralbell, director mèdic el Centre de Protonteràpia de Quirónsalud de Madrid, el primer centre d’aquestes característiques a Espanya i que va tractar el primer pacient el desembre del 2019.

-Doctor Felipe Calvo, actualment codirector d’Oncologia Radioterápica de la Clínica Universitat de Navarra, l’únic espanyol distingit com ‘Fellow’ per la Societat Americana d’Oncologia Radioterápica (ASTRO) per la seva contribució a l’avenç de l’oncologia radioterápica i els seus serveis a la societat científica.

-Doctora Elia del Cerro, cap del Servei d’Oncologia Radioterápica d’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, una de les pioneres en la introducció de les noves tècniques de la radioteràpia actual a Espanya.

-Doctora Aurora Rodríguez, experta en Defensa Nuclear, Bacteriològica i Química, en cap del Servei d’Oncologia Radioterápica de l’Hospital Ruber Internacional.

Otorrinolaringologia

-Doctor Alfredo García, cap de Secció d’Otorrinolaringologia a l’Hospital Universitari Doce de Octubre i responsable de la Unitat de Rinologia i Base de Crani Endoscòpica.

-Doctor Carlos Ruiz, cap d’Otorrinolaringologia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, Hospital La Luz i Hospital San José.

-Doctor Raimundo Gutiérrez, cap de Servei d’Otorrinolaringologia i coordinador de la Unitat de Disfàgia de l’Hospital Universitari Rei Joan Carles, a més de ser Secretari General de la SEOR-CCC.

Pediatria

-Doctor Jesús Argente Oliver, director de Departament de Pediatria de l’UAM i Cap de Servei de Pediatria i Endocrinologia de l’Hospital Infantil Universitari Nen Jesús, també director del Laboratori d’Investigació d’aquest hospital.

-Doctor Héctor Boix, especialitzat en Neonatologia, coordinador d’Investigació en Neonatologia a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

-Doctor Juan Carlos López, un dels experts més grans en cirurgia reconstructiva d’Espanya, cap de la Unitat de Cirurgia Plàstica Infantil, del Servei de Cirurgia Pediàtrica i de la Unitat d’Anomalies Vasculars a l’Hospital de La Paz.

-Fernando Cabañas, cap de Servei de Pediatria i Neonatologia d’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid i de l’Hospital San José.

Traumatologia i cirurgia ortopèdica

-Doctor Emilio Calvo, cap de Servicio de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de la Fundació Jiménez Díaz que el 2020 va assumir el càrrec de president de la Societat Europea de Cirurgia d’Espatlla i Codo (SECEC), que el converteix en el primer espanyol nomenat que ostenta aquest càrrec.

-Doctor Ramón Cugat, director de l’Institut Cugat, a més de codirector del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Quirónsalud Barcelona, president de la junta mèdica.

-Doctor Pedro Guillén, creador i cap del Servei de Traumatologia de la Clínica CEMTRO, considerat com un dels traumatòlegs més prestigiosos i un referent en traumatologia esportiva.

-Doctor Fernando Álvarez-Sala, cap de secció en la Unitat de Traumatologia de l’Hospital Ruber Internacional, cap de la seva Unitat de Patologia Vertebral.

-Doctor Xavier Mir, expert en cirurgia de la mà, és director de la Unitat de Cirurgia de Mà i Microcirurgia del Departament de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l’Hospital Universitari Dexeus i director de la seva Unitat de l’Extremitat Superior i Microcirurgia de la Mà.

Urologia

-Doctora María José Requena, primera dona a Espanya en dirigir un Servei d’Urologia, directora de la Unitat de Gestió Clínica i cap del Servei d’Urologia de l’Hospital Reina Sofía de Córdoba des de fa més de 25 anys.

-Doctor José Manuel Rodríguez, cap del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, acreditat per a la pràctica de cirurgia robòtica amb el sistema ‘Da Vinci’.

-Doctor Miguel Sánchez, cap del Servei en l’especialitat d’Urologia a l’Hospital Universitari Rei Juan Carlos de Móstoles, a més de ser responsable de l’especialitat d’Urologia a l’Hospital Ruber Internacional.