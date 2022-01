El Govern i les Comunitats Autònomes van aprovar dimecres passat per unanimitat un canvi fonamental en l'estratègia contra el coronavirus, al mateix temps que la variant Ómicron comença a ser la predominant al nostre país.

Amb més de 372.000 casos des del dijous, 30 de desembre, la pressió hospitalària està lluny de les xifres aconseguides el Nadal passat. El 21,8 % dels llits UCI estan ocupats per pacients covid. Això sí, a Catalunya aquesta dada es duplica: ja representa el 40 %.

La Comissió de Salut Pública, en la qual estan representades les Comunitats Autònomes i el Ministeri de Sanitat, ha acordat reduir les quarantenes dels positius per COVID-19.

Els canvis en el protocol d'aïllament, tant de contagiats com contactes estrets, han generat dubtes i molts es pregunten què fer depenent de la seva situació vacunal.

Quant dura la nova quarantena?

El període d'aïllament per als positius s'ha reduït dràsticament: de deu a set dies. Aquesta nova mesura va entrar el vigor el dijous, 30 de desembre, afectant, sobretot, als contagiats notificats a partir d'aquest dia.

Des de quan comença a comptar el positiu?

El termini d'aïllament comença a comptar des del moment en el qual el pacient és diagnosticat amb coronavirus, sigui amb una prova PCR o amb un test d'antígens. En el cas de persones simptomàtiques, el rellotge comença a funcionar des de l'inici dels símptomes.

La quarantena, per tant, dura fins que es compleixen set dies d'aïllament. En la vuitena jornada, la persona pot sortir al carrer sense necessitat de repetir-se cap prova.

Quant dura la quarantena si tinc símptomes?

L'aïllament dels pacients es mantindrà més enllà dels set dies en aquelles persones amb febre, tres dies més des de la resolució del quadre clínic amb un mínim de deu dies des del començament dels símptomes. Tampoc es requerirà una prova PCR per a acabar la quarantena, tal com ha indicat el gabinet dirigit per Carolina Darias.

Els qui requereixin ingrés hospitalari, l'aïllament es prolongarà 14 dies. Els pacients amb malaltia greu o immunodepressió, no obstant això, la quarantena s'allargarà fins als 21 dies.

Els facultatius podran reduir aquest aïllament de tres setmanes sempre que hagin transcorregut tres dies des de la fi dels símptomes.

Quina quarantena han de fer els no vacunats que han estat contacte estret d'un positiu?

El període d'aïllament també s'escurça per als no vacunats. La quarantena passa de deu a set dies, igual que ocorre amb els positius.

I si estic vacunat, haig de guardar quarantena per contacte estret?

No, les persones vacunades que han estat contacte estret d'un positiu, és a dir, que ha estat en el mateix lloc, sense guardar distància de seguretat, sense màscara durant més de 15 minuts en 24 hores, no hauran de guardar quarantena.

No obstant això, hauran d'extremar les precaucions i vigilar el seu estat de salut. En cas de símptomes compatibles amb el coronavirus, el pacient ha de posar-se en contacte amb les autoritats sanitàries de la seva Comunitat Autònoma.

En el cas de realització de test d'autodiagnòstic o PCR amb resultat positiu, ha de guardar una quarantena de set dies.

He donat positiu en un test d'antígens, com el notifico?

Els tests d'autodiagnòstic que es dispensen en les farmàcies s'han convertit en un dels elements més utilitzats aquests dies de reunions amb familiars i amics.

No obstant això, la saturació de l'Atenció Primària a conseqüència de la sisena onada del coronavirus ha empès a moltes regions a canviar el protocol de comunicació dels positius diagnosticats en els tests d'antígens.

A Catalunya, els qui donin positiu en un d'aquests tests podran comunicar el resultat a la pròpia farmàcia on ha adquirit la prova d'autodiagnòstic. Això s'aplica en les 1.300 farmàcies que estan autoritzades per a realitzar aquestes proves.

A la Comunitat de Madrid també es recomana no acudir al centre de salut per a confirmar el contagi amb una prova PCR i posar-se en contacte amb el telèfon habilitat per a comunicar el positiu i sol·licitar una baixa laboral.

A La Rioja, Galícia o les Illes Balears s'ha posat en marxa una plataforma digital perquè els ciutadans puguin comunicar la seva situació epidemiològica sense necessitat de realitzar una trucada o acudir a un centre d'Atenció Primària.

Altres regions, no obstant això, es manté la via telefònica amb el centre de salut per a realitzar una nova prova diagnòstica que confirmi el positiu.

Quan es deixa de contagiar?

Segons el Ministeri de Sanitat «s'estima que la transmissió comença 2-3 dies abans i és màxima unes hores abans de l'inici de símptomes; després, va decreixent progressivament durant la setmana següent, no havent observat cap cas de contagi passats 7 dies després de l'inici dels símptomes».

Això no implica que calgui relaxar les mesures de prevenció: mascareta, distància de seguretat, rentada freqüent de mans i ventilació.

Haig de realitzar-me un altre test en finalitzar la quarantena?

No. Com s'ha indicat anteriorment, ni els positius amb símptomes ni asimptomàtics ni els contactes estrets no vacunats hauran de realitzar-se un test de detecció activa del virus passat els set dies d'aïllament. Això implica que, una vegada completa la quarantena, aquestes persones podran sortir al carrer el dia vuit i incorporar-se a la seva activitat laboral.

Això difereix del protocol en altres països. Al Regne Unit, on també s'ha reduït les quarantenes a una setmana, s'exigeixen dos negatius per a aixecar l'aïllament de les persones asimptomàtiques.