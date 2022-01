Els antibiòtics són ara un tractament de primera línia acceptat per a la majoria de les persones amb apendicitis, segons els resultats finals de l’assaig Comparing Outcomes of Antibiotic Drugs and Appendectomy (CODA), i una guia de tractament actualitzada per a l’apendicitis del Col·legi Americà de Cirurgians, segons han publicat els investigadors a la revista New England Journal of Medicine.

«En els primers tres mesos després de prendre antibiòtics per a la infecció, gairebé 7 de cada 10 pacients al grup d’antibiòtics van evitar una apendicectomia. Als quatre anys, una mica menys del 50% es va sotmetre a la cirurgia», destaca el doctor David Flum, co-investigador principal i professor i president associat de cirurgia a l’Escola de Medicina de la Universitat de Washington. «Altres resultats van afavorir els antibiòtics o la cirurgia -aclareix-. En conjunt, els antibiòtics semblen ser el tractament adequat per a molts pacients amb apendicitis, encara que probablement no per a tots». El CODA és l’assaig clínic aleatori més gran sobre el tractament de l’apendicitis.