El Grup de Teràpia Cel·lular i Medicina Regenerativa de l’Institut de Recerca Biomèdica de la Corunya (Inibic) ha avançat en una investigació per aconseguir una «cura» per a l’artrosi amb l’aplicació de l’enginyeria de teixits. Així, busca crear un teixit en laboratori que substitueix el cartílag danyat per aquesta patologia la prevalença del qual va en augment.

Així ho va manifestar la responsable del Grup de Recerca de Teràpia Cel·lular i Medicina Regenerativa de l’Inibic, Silvia María Díaz Prado, que va explicar que la seva investigació se centra en l’artrosi, una de les «malalties cròniques més prevalents» i entre «les deu més incapacitants dels països més desenvolupats» que a hores d’ara no té cura.

Aquesta investigadora i professora a la UDC va assenyalar que amb aquesta patologia «es degrada el cartílag» i «aquest teixit perd les seves funcions». Segons va assenyalar, a Espanya afecta «un elevat nombre de persones». Segons va apuntar, «més de 12 milions de persones» pateixen malalties reumàtiques i neuromusculars.

Sobre l’artrosi, Díaz va puntualitzar que es tracta d’una «malaltia silenciosa», perquè «el pacient no ho sap» quan pateix els primers símptomes, que a Espanya afecta el 10% de la població de 20 a 40 anys; un 20% de ciutadans de 40 a 65 anys i un 70% de persones més grans de 65 anys.

Díaz Prado va manifestar que l’artrosi afecta especialment població envellida, per això va apostar per «unir esforços» per «buscar una resposta» a aquesta patologia sense cura actualment. «Fa molts anys que s’investiga. El problema és que tot i que coneixem molt sobre com es desenvolupa, encara no hi ha cura i els seus símptomes s’evidencien quan l’articulació està molt malmesa», va advertir.

Per això, va reivindicar la teràpia cel·lular i la medicina regeneradora per «buscar algun tipus de solució» a aquesta malaltia que actualment no en té. Tot això, després d’anys d’estudi del condròcit, que és l’«única cèl·lula que hi ha al cartílag», i el seu paper en el procés artròsic.

Actualment els investigadors es troben en un moment en què «tot sembla indicar que l’important és el que secreta la cèl·lula a la matriu extracel·lular». Així, s’ha passat del «què fa la cèl·lula» al «com ho fa».

Díaz va incidir que l’aposta científica arribats a aquest punt se centra a aplicar l’enginyeria tissular o enginyeria de teixits, coneguda com a medicina regenerativa.

Crear substituts

Per això, aquest grup de l’Inibic -centre que compta amb investigadors de l’Hospital de la Corunya, de la Universitat de la Corunya i de l’àrea d’Atenció Primària corunyesa-, que va començar aquesta investigació el 2006, aposta per l’enginyeria de teixits per «crear substituts de teixit» per tal d’usar-los per a «substituir els teixits danyats».

«L’objectiu és poder substituir el teixit danyat per un de creat mitjançant enginyeria tissular», va destacar, tot afegint que això «permetrà recuperar la funció d’aquest cartílag».

«És el moment d’apostar per l’enginyeria de teixits», va afirmar aquesta investigadora, que va destacar que en aquest projecte hi participen investigadors bàsics com ella -dedicats a estudiar allò que no es veu de la malaltia- i clínics -que detecten i tracten la patologia-. Ara avancen per trobar «el millor material que permeti substituir aquest teixit danyat per un de funcional», va afirmar.

Fins ara han creat cartílag al laboratori, va explicar, i per això aposta per «provar nous materials» per seguir en la recerca del millor biomaterial per crear el teixit que substitueixi el danyat. Després dels assajos, quan trobin el biomaterial «apropiat» per «sintetitzar un teixit exactament igual» i que «funcioni a llarg termini», estaran «preparats per fer el salt» a l’aplicació clínica, comenta. Va avançar que fins ara han «avançat molt», però aposta per «anar més ràpids», i per això considera necessari «més fons i més investigadors».