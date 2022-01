Les morts per càncer van augmentar a deu milions i els casos nous van arribar als 23 milions a nivell mundial el 2019, segons un estudi científic portat a terme per l’Institut de Mètriques i Avaluació de la Salut (IHME) de la Facultat de la Universitat de Washington.

El document, que es va publicar el 30 de desembre de 2021 a la revista Journal of the American Medical Association, és part de l’Estudi de càrrega global de malalties, lesions i factors de risc del 2019. Les xifres han augmentat respecte l’últim estudi, que data del 2010, quan es van registrar 8,29 milions de morts per càncer i 18,7 milions de casos nous, fet que suposa que el 2019 hi va haver un repunt del 20,9% i 26,3%, respectivament.