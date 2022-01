El risc de morir per covid-19 en pacients amb diabetis es dispara fins a quatre o cinc vegades més si presenten nivells més alts o més baixos del seu nivell habitual de sucre a la sang, segons un estudi liderat pel Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital del Mar de Barcelona. L’estudi, que publica la revista Diabetes Care, ha demostrat que el quocient dels nivells de glucosa a l’arribada a urgències i dels habituals del pacient té un alt valor predictiu, més que totes dues dades per separat.

La recerca, en la qual també han participat metges del servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar, de l’Institut Hospital del Mar de Recerques Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar) i del Ciber en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (Ciberdem), és la primera que analitza aquesta variable en relació amb el pronòstic dels pacients amb diabetis infectats pel coronavirus SARS-CoV-2.

L’estudi ha demostrat que presentar uns nivells de sucre en sang un 18% inferiors als usuals en el pacient incrementa en gairebé cinc vegades el seu risc de morir durant la seva estada a l’hospital, i que, per contra, si aquesta xifra és un 22% més gran de mitjana, les possibilitats de morir es multipliquen 4,2 vegades.

Per arribar a aquesta conclusió, els autors de l’estudi van analitzar dades de 91 pacients amb diabetis tipus 2 ingressats a l’Hospital del Mar per covid-19 durant la primera onada de la pandèmia. Els seus nivells habituals de glucosa es van calcular a través de la determinació de l’hemoglobina glicosilada en analítiques de sang, una prova que permet conèixer els nivells mitjans de sucre en sang dels pacients en els tres mesos anteriors.

Els investigadors van poder veure com «en els casos de pacients amb nivells de glucosa en el moment de l’ingrés molt més alts que la seva mitjana l’evolució era pitjor pel que fa a mortalitat, ingrés a l’UCI i necessitat de ventilació mecànica. I en els casos amb nivells de sucre en sang inferiors a la seva mitjana, també s’incrementava la mortalitat», va resumir el cap d’Endocrinologia de l’Hospital del Mar, Juan José Chillarón. «Disposar dels nivells d’hemoglobina glicosilada aporta informació pronòstica precoç de la seva evolució», va afegir l’endocrinòleg.

Per contra, presentar nivells similars als habituals en el moment de l’ingrés no tenia cap efecte sobre el pronòstic. Els signants del treball tampoc van trobar relació entre els nivells de glucosa en sang i les probabilitats de tenir una mala evolució per la covid-19.

«Seguiment més estret»

Això obliga, segons la doctora Gemma Llauradó, també autora de l’estudi, mèdica adjunta del Servei d’Endocrinologia i Nutrició i investigadora de l’IMIM-Hospital del Mar i del Ciberdem, «a posar els nivells de glucosa dels pacients en el seu context per poder-los valorar i fer un seguiment més estret, tenint en compte que es tracta d’un pacient de més risc».