Des que van començar les vacunes contra el coronavirus, fa ja més d'un any, algunes dones van consultar al seu metge per estar experimentant alteracions dels seus cicles menstruals.

Ara, un estudi publicat a la web de la revista mensual Obstetrics & Gynecology ve a confirmar aquestes sensacions, i assegura que els cicles menstruals sí que han experimentat canvis en les dones vacunades.

Anàlisi confirma les alteracions en els cicles menstruals

El primer que van observar els investigadors després d'una anàlisi de milers de registres mensuals, és que les vacunades van tenir uns cicles menstruals una mica més llargs que les no vacunades.

No obstant això, aquests períodes més llargs, que de mitjana van arribar a durar gairebé un dia més, no es van prolongar en el temps. I per això consideren aquesta alteració del cicle menstrual com un efecte transitori, ja que 2 o 3 mesos després les dones vacunades recuperaven la normalitat.

Els analistes expliquen aquesta alteració del cicle menstrual amb 2 realitats una mica diferents:

– D'una banda, fan referència a una dona amb un cicle menstrual regular de 28 dies, que comença amb set dies de sagnat. I encara que després de la vacunació començaria igual, en molts casos el cicle passava a durar 29 dies.

– L'altre cas recollit en l'estudi confirma que el retard va ser més pronunciat en les dones que van rebre totes dues dosis de la vacuna durant el mateix cicle menstrual. I assegura que aquestes dones van passar a tenir els seus períodes dos dies més tard de l'habitual.

És una amenaça a la fertilitat de les dones vacunades?

Un dels especialistes que s'ha manifestat sobre aquest estudi és el president del departament d'obstetrícia, ginecologia i ciències reproductives de la facultat de medicina de la Universitat de Yale, Doctor Hugh Taylor.

– «Aquesta recerca confirma que hi ha una cosa real, tal com també he escoltat en els meus pacients, però els canvis observats en l'estudi no són significatius i semblen ser transitoris».

Per això, el mateix doctor afegeix:

– «Vull assegurar-me de dissuadir a la gent d'aquests falsos mites sobre els efectes de les vacunes en la fertilitat de les dones. Perquè un cicle o dos en els quals s'eliminen els períodes poden ser molestos, però no seran nocius des del punt de vista mèdic».

Missatge per a les dones postmenopàusiques

S'han recollit també nombrosos casos de dones postmenopàusiques que després de la vacunació van experimentar sagnat vaginal o tacat.

En aquests casos els doctors recomanen a aquestes dones que acudeixin al seu ginecòleg per ser observades, ja que aquesta alteració pot ser important i ningú pot assegurar a priori que sigui causada per la vacunació.

Què passa amb les dones en edat fèrtil?

Per a aquests casos existeixen, a més d'aquest estudi, projectes de recerca en la Universitat de Boston, en la Facultat de Medicina d'Harvard, en la Johns Hopkins, en la Universitat Estatal de Michigan…

I segons confirmen diversos especialistes:

– «Les troballes haurien de ser tranquil·litzadors. Perquè l'alteració de tenir un dia addicional és una cosa normal, i no una cosa de la qual preocupar-se.»

Una anàlisi de gairebé 4.000 registres

Els investigadors van analitzar els registres de gairebé 4.000 dones que havien seguit meticulosament la seva menstruació en temps real.

Van analitzar les dades d'unes 2.400 dones vacunades contra el coronavirus i unes 1.550 que no ho van ser.

Totes eren residents als EUA D'entre 18 i 45 anys que havien registrat els seus períodes durant almenys sis mesos.

Per a aquelles que van ser vacunades, els investigadors van examinar els tres cicles menstruals abans i després de la vacuna amb l'objectiu de buscar canvis, comparant-los amb una durada similar de sis mesos en dones que no van rebre una vacuna.

En general, la vacunació es va associar amb un canvi de menys d'un dia complet en la durada del cicle, en mitjana, després de totes dues dosis de vacuna, en comparació amb els cicles previs a la vacuna.

El grup de no vacunades no va experimentar canvis significatius durant els sis mesos.

No es recollien en l'estudi altres alteracions de la menstruació, encara que ja estan en marxa anàlisi que inclouen aspectes com si els períodes van ser més abundants o més dolorosos després de la vacunació.

Conclusions principals de l'estudi

La primera de les conclusions és tan òbvia com dir que les troballes d'aquest estudi és molt probable que no s'apliquin per igual a totes les dones.

Una cosa evident perquè en parlar de mitjanes inclouen en l'anàlisi des de dones que van experimentar un canvi d'almenys dos dies en el seu cicle, fins a algunes que no van patir cap alteració, i altres que després de ser vacunades van tenir cicles que van durar vuit dies més de l'habitual.

En qualsevol cas, i encara que no és clar per què el cicle menstrual podria veure's afectat per la vacunació, la veritat és que la majoria de les dones amb períodes regulars van experimentar un cicle inusual ocasional o un període perdut.

Els autors de l'estudi asseguren que els canvis observats no van ser causats per condicions relacionades amb la pandèmia, ja que les dones del grup no vacunades també vivien en la pandèmia i no van patir alteracions.

Afecten altres vacunes a la menstruació?

Tampoc se sap, perquè no s'ha estudiat, si altres vacunes diferents afecten la menstruació.

I és que els assajos clínics de vacunes i teràpies generalment no rastregen els punts de dades menstruals, tret que els investigadors estiguin provant específicament teràpies com a anticonceptius o potenciadors de la fertilitat, o vulguin descartar l'embaràs.

«Esperem que aquesta experiència animi als fabricants de vacunes i assajos clínics de teràpies a fer preguntes sobre el cicle menstrual, de la mateixa manera que inclouria altres signes vitals. La informació és tan important com saber que un pot experimentar mal de cap o tenir febre com a efecte secundari.»