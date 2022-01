El govern del Regne Unit va publicar divendres un estudi que declara quins són els llocs on és més probable que una persona és contagi de covid-19. La investigació Virus Watch Study analitza les activitats que van dur a terme 10.000 persones en dos períodes temporals: durant la segona onada - en el període en què hi havia més restriccions- i durant els mesos de setembre i novembre del 2021. Els resultats conclouen que fer la compra és l'activitat amb la qual tens més risc de contraure el coronavirus fora de la llar. Anar a la feina i fer ús del transport públic també són accions que generen un augment de la transmissió de la covid.

Les restriccions intensives que es van imposar durant la segona onada al país britànic van facilitar que la transmissió en sectors com l'entreteniment, els serveis de bellesa i els esports fos baixa. Tanmateix, durant el segon període analitzat, entre el setembre i novembre del 2021, l'estudi associa la pràctica d'esports, tant en interiors com en exteriors, amb un major risc d'infectar-se de covid. D'altra banda, no hi ha evidències que hi hagués una major probabilitat d'infecció en esdeveniments culturals, com ara cinemes, teatres i concerts, en l'etapa amb menys restriccions. El Grup Assessor Científic per Emergències (SAGE), encarregat de l'elaboració de la investigació, ha alertat que les anàlisis fetes entre el setembre i novembre de l'any passat són preliminars i estan pendents de revisió.

Les 10 activitats que generen més risc d'infecció

Aquest és el llistat de les activitats que poden causar un major risc de contagi en un període on hi hagi menys restriccions: