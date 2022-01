Més del 50% de la població d'Europa haurà contret la variant òmicron del coronavirus en els pròxims dos mesos, si el ritme de transmissió es manté, ha advertit l'Organització Mundial de la Salut (OMS) aquest dimarts. «A aquest ritme [...] es preveu que més del 50% de la població de la regió s'haurà contagiat amb la variant òmicron en les sis o vuit setmanes vinents», ha asseverat el director de la regió Europa de l'OMS, Hans Kluge, en una roda de premsa, i ha remarcat que aquesta variant presenta diverses mutacions «capaces de fixar-se més fàcilment a les cèl·lules humanes» i afectar persones que ja han patit la covid-19 i que estan vacunades. La regió Europa de l'OMS està formada per 53 països i arriba fins a l'Àsia central. En aquesta zona es van registrar 7 milions de nous casos de covid-19 en la primera setmana del 2022. Segons les dades de l'OMS, des del 10 de gener, 26 països de la regió van informar que més de l'1% de la seva població resultava contagiada cada setmana. La variant òmicron va arribar quan pensàvem que la pandèmia s'acostava a la fi. Amb els contagis disparats i l'atenció primària saturada, la nova soca ha desplaçat la delta, que va aparèixer a l'estiu i havia sigut la predominant fins al mes de desembre. Fins ara, un dels símptomes més característics de la covid era la pèrdua de gust i olfacte, però òmicron ha posat en perill la societat i els símptomes són diferents dels de la soca original.

Càrrega hospitalària

La incertesa relacionada amb el coronavirus, l'alta transmissibilitat de la variant òmicron i la càrrega hospitalària que comporta fan que sigui prematur pensar a tractar la covid-19 com una malaltia endèmica, va ressaltar també l'OMS. Per Kluge, aquesta transmissió del virus «sense precedents» es tradueix en un augment dels ingressos a l'hospital, però no en un increment de la mortalitat. La nova onada de contagis «és un desafiament per als sistemes sanitaris i la prestació de cures a diversos països on l'òmicron es propaga a gran velocitat i amenaça de desbordar la situació en d'altres», ha lamentat el responsable. «Cal ser molt previnguts amb les prediccions sobre el futur», ha afirmat Kluge, que insisteix que la prioritat ara mateix és protegir els grups vulnerables i el personal sanitari, així com minimitzar els trastorns en l'economia i les escoles. Kluge ha recordat que el coronavirus ha sorprès «més d'una vegada» i que «no és bona idea» fer previsions, a més de destacar que l'objectiu fonamental per a aquest any és «estabilitzar la pandèmia».