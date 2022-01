La biotecnològica alemanya BioNTech i la farmacèutica nord-americana Pfizer van anunciar recentment un acord per desenvolupar la primera vacuna contra l’herpes zòster basada en la tecnologia mRNA, la mateixa utilitzada per preparar la de la covid-19.

«El nostre objectiu és desenvolupar una vacuna mRNA amb un perfil de seguretat favorable i una elevada efectivitat», que alhora permeti «garantir un accés global», va assenyalar en un comunicat conjunt el cofundador de BioNTech, Ugur Sahin. Va afegir que els adults a partir dels 50 anys i grups particularment vulnerables, com pacients de càncer, tenen un risc elevat de contraure una infecció amb herpes zòster.

El cap científic i president de Recerca i Desenvolupament de Pfizer, Mikael Dolsten, va assenyalar que amb aquest acord les dues empreses continuen el «viatge d’exploració comú amb l’avenç en la tecnologia mRNA per afrontar un altre desafiament més per a la salut que necessita innovacions científiques». Està previst que els estudis clínics comencin al segon semestre d’aquest any.