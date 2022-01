La Comissió de Salut Pública ha aprovat obrir la tercera dosi contra el coronavirus a les persones d'entre 18 i 39 anys. L'organisme en què estan representats el Ministeri de Sanitat i les autonomies ha donat llum verda en una reunió aquest dijous a administrar la dosi de reforç a més grups d'edat començant «de forma endreçada, de major a menor». Per tant, es començarà per la franja de 30 a 39 anys. Ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en roda de premsa. Darias també ha explicat que l'organisme ha acordat retallar de sis a cinc mesos el període per rebre la dosi de reforç des de l'anterior. La Generalitat havia demanat ambdues modificacions.

Davant l'avenç de la variant òmicron, la Comissió de Salut Pública va avalar a mitjans de gener la tercera dosi a les franges d'entre 50 i 59 anys i continuar amb la de 40 a 49 anys i, un mes després, ho amplia a la resta de franges de persones majors d'edat que encara no la podien rebre.