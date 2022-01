Els experts han advertit que les dietes restrictives impliquen canvis en el metabolisme perjudicials per a la salut. Amb la tornada a la rutina, arriben les presses per aprimar-se i reprendre hàbits saludables. En aquests casos sempre apareixen les famoses dietes miracle que prometen una important pèrdua de pes en un temps efímer, podent suposar un perill per a la salut.

Segons el doctor Daniel Cabo Navarro, especialista del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Quirónsalud Màlaga, "aquestes famoses dietes, que es basen en la supressió de greixos o hidrats de carboni, prendre complements crema greixos o la sobrealimentació d'alguns productes, com amb la dieta de la pinya o la dieta de la carxofa, no només perjudiquen la salut perquè no es dota al cos de tots els nutrients necessaris per al seu funcionament, sinó que pot provocar frustració, irritabilitat, nul·la adherència i problemes en la nostra salut si es mantenen aquestes conductes al temps".

"En el cas de les dietes miracle, detox o restrictives, s'obtenen resultats dràstics i ràpids, sí; però poden implicar desequilibris i efectes rebots en la fisiologia del pacient. La clau és aprendre a menjar i seguir un estil de vida saludable, que, a la llarga, es converteixi en rutina i millori la nostra salut", ha indicat Nerea Martín Santa, nutricionista de l'equip.

En relació amb el famós efecte reboti, el doctor Daniel Cabo ha advertit que "quan es finalitza aquest tipus d'alimentació, es tendeix a patir l'efecte rebot, en el qual es guanya més pes del perdut".

"Això es deu al fet que amb aquestes dietes el que es perd és l'aigua corporal i la massa muscular, que efectivament resten quilograms; no obstant això, quan es torna a una alimentació normal, la massa grassa continua en el seu lloc, a més d'aparèixer en major quantitat pels canvis en el metabolisme i de tornar a produir-se la massa muscular, guanyant aquest pes perdut".

Per això, l'aconsellable és tornar a la rutina amb una "dieta completa, variada i equilibrada; que els tres requisits que ha de complir una alimentació saludable", per a la Nerea Martín recomana "una sèrie de pautes senzilles per a ajudar a la reintroducció d'aquests hàbits saludables".

En concret, aquestes són les regles a seguir:

Marcar objectius reals Augmentar el consum d'aigua entre 1,5-2 litres/dia No pesar-se cada dia Control de consum d'alcohol i begudes carbonatades Augmentar el consum de fruites i verdures Reduir el consum de sal Reduir el consum de sucre Prioritzar cereals integrals Augmentar el consum de peix, tant blanc com blava Activitat física diària

Sobre aquest últim, han recordat que igual que ocorre amb els hàbits alimentosos, la reintroducció de l'esport ha de ser gradual. Si mai n'has practicat has de marcar-te petits objectius a aconseguir. A poc a poc i sent realista amb l'activitat.

Si tan sols s'ha fet una aturada aquest nadal, la clau sempre està en la constància, equilibri i objectius a curt termini. Això sí, "recorda la importància de buscar l'esport més adequat per al teu estat físic i mental".

Tot això, en cas de necessitar ajuda o resolució de dubtes, ha de ser guiat i gestionat per un professional de la salut, que conegui el perfil del pacient i pugui controlar la seva òptima evolució.