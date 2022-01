La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) adverteix que fumar a les terrasses les converteix en llocs insegurs tant per als usuaris com per als treballadors de l'hostaleria pel risc de contagi de covid-19, ja que el virus pot escampar-se amb el fum fins a vuit metres de distància.

A més, la SEPAR també avisa, davant la pròxima aprovació del Decret sobre tabaquisme passiu i terrasses, que igualment es poden originar altres malalties associades al tabac que tenen els fumadors passius.

Aquesta societat científica, que té la seva seu a Barcelona, ja va remetre al Ministeri de Sanitat cinc mesures irrenunciables que haurien d'incloure's en la reforma de la Llei Antitabac vigent, una de les quals és que les terrasses quedin lliures del fum de tabac i dels tòxics alliberats pels dispositius electrònics utilitzats per a vapejar.

A més, la societat de pneumòlegs considera que "aquesta mesura no ha d'aprovar-se només de manera circumstancial, per a evitar els contagis de covid-19 a les terrasses, sinó de manera permanent, perquè contribueixi a evitar els contagis d'aquesta i altres infeccions respiratòries".

Els pneumòlegs han recordat que el tabac mata a l'any a Espanya a 60.000 persones, de les quals un percentatge correspon a l'exposició al fum del tabac en no fumadors, i que es calcula que, a Europa, com a mínim, 22.000 morts a l'any són degudes al tabaquisme passiu.

Augment de contaminació per tabac a les terrasses

Segons la SEPAR, en els últims anys hi ha hagut un augment de la contaminació de l'aire pel tabac en entorns oberts com les terrasses de locals d'hostaleria, amb un percentatge de tòxics del tabac en aquests espais que oscil·la entre un 30 i un 50% per cada fumador que usa aquests ambients per a fumar.

Els pneumòlegs adverteixen que els gasos i partícules nocives que conté el fum del tabac en aquests llocs no sols provenen de l'exhalació del fumador i de la combustió del cigarret, sinó de les burilles o de la mescla d'aquests tòxics procedents del fumador amb gasos de l'atmosfera.

"Aquests agents químics es mantenen en el temps, perquè s'adhereixen a la roba, objectes o altres instal·lacions de les terrasses, i fins i tot es mantenen de manera residual en l'exhalació del fumador durant almenys 10 minuts després de finalitzar el seu últim cigarret", afegeix la SEPAR.

Segons la societat de pneumòlegs, aquesta exposició en no fumadors comporta un major risc de desenvolupar malalties com la cardiopatia isquèmica, neoplàsies o exacerbacions de malalties respiratòries cròniques, especialment en els treballadors de l'hostaleria o població vulnerable com els nens o les dones embarassades.

Major risc de Covid

La SEPAR alerta igualment que existeix evidència científica sòlida que demostra una associació perillosa entre covid-19 i tabac, ja que l'exposició als tòxics del tabac es relaciona amb presentacions més greus i amb un pitjor desenllaç d'aquesta malaltia.