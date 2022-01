L’Associació Duchenne Somriures Valents va aconseguir recaptar 7.700 euros per fer investigació sobre aquesta malaltia en la cursa celebrada el passat 21 de novembre a Salt, en la qual van participar un miler de persones. La cursa va recuperar en la seva quarta edició el format presencial, després que l’any passat s’hagués de celebrar en format virtual com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. A més, aquesta edició va comptar amb la novetat d’una cursa adaptada, que va permetre la participació d‘una vintena de petits i joves amb Duchenne. La primera edició d’aquesta cursa de l’any 2018 va comptar amb la participació de 800 persones

La distròfia muscular de Duchenne és la distròfia muscular més freqüent en la infància. Es tracta d’una malaltia neuromuscular, hereditària, degenerativa i que actualment no té cura. L’associació, amb seu a terres gironines, va néixer l’any 2015 per fer un treball de sensibilització a la societat sobre les malalties anomenades «rares» i, alhora, recaptar fons per a la investigació per trobar una cura o un tractament que les pugui frenar.