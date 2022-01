Encara que hagin estat unes festes nadalenques anòmales i les celebracions hagin estat molt més reduïdes, els excessos són sempre convidats indiscutibles en els últims menjars i sopars de l'any. Ens autoconvencem amb el fet que aquests abusos són puntuals, però també reversibles. És el moment de començar a depurar el cos amb bons hàbits.

Menjar millor per perdre pes

La farmacèutica Rocío Escalante ens presenta una sèrie de consells per perdre pes menjant, alliberant-nos dels quilos de més, dels líquids retinguts i de la inflor abdominal. I és que n'hi ha prou amb menjar bé, no és recomanable saltar-nos àpats, ni apostar per dietes que siguin poc saludables. Aposta per menjars lleugers i alimenta't de tres a cinc vegades al dia. Les verdures, les hortalisses, el pollastre, el peix o els ous són bons aliats per perdre el pes guanyat durant les celebracions nadalenques. Això sí, cal cuinar-los de manera lleugera, al forn, a la planxa o al vapor. Depura l'organisme i elimina els líquids, amb verdures i infusions. Les cremes lleugeres o les sopes de verdures són molt recomanables per aquest repte. Els espàrrecs, el carabassó, les carxofes o el bròcoli són ideals per aconseguir la depuració de l'organisme. Millorar la digestió, eliminar els líquids i depurar l'organisme és fàcil amb els tes: el verd, la cua de cavall, el boldo o la menta són bons aliats. Més fibra i menys sal i sucre. Fruites, verdures, llegums i cereals són aliments ideals per la teva cistella perquè afavoriran el trànsit intestinal i incrementaran l'índex de sacietat. En canvi, prescindeix de la sal, i assoliràs desinflar-te. Condimentar amb herbes aromàtiques és una bona opció per als teus aliments, així com treure del teu dia a dia els menjars preparats. El sucre és un altre ingredient que millor evitar, tant en el cafè, com en els aliments ultraprocessats, la brioixeria o les begudes ensucrades.

Aposta per l'exercici

No es tracta de tornar a apuntar-nos al gimnàs i de prometre'ns a nosaltres mateixes que anirem cada dia, es tracta de gaudir de l'esport perquè presenta una infinitat de modalitats. Simplement, hem de triar la que més ens agradi. No forçar-nos amb pràctiques que ens resultin avorrides, sinó estar disposades a experimentar amb les nostres habilitats i aprofitar per connectar amb la música que millor ens sona. L'esport el podem trobar lluny d'instal·lacions esportives, pujant escales o anant caminant a treballar, i repetir aquests petits grans moments de desconnexió tres o quatre vegades a la setmana. El sedentarisme és l'enemic a batre, evita'l cada dia.