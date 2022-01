Les tendències del 2022 estan començant a fer-se notar des de principi d'any. El cabell, per descomptat, no es deslliura de portar-nos novetats. El castany clar serà el nou ros aquest 2022. Es tracta d'un to natural i ultra lluminós, i no es deixarà de veure enguany. Avui t'ho expliquem tot sobre aquesta nova tendència!

Castany clar

Vam començar a veure aquest color arran de la pandèmia. Les clientes buscaven coloracions naturals, que respectessin el seu cabell i, molt important, el medi ambient. Fixant-nos més en els components, buscant la naturalitat i evitant «l'efecte arrel». A més, amb el canvi de rutines i de vida que ha suposat la pandèmia, el que es busca és la simplicitat i tons que tinguin un fàcil manteniment. Per això, el castany clar ha anat guanyant terreny al ros. També per l'aportació de naturalitat que proporciona aquest to. En realitat, el to en tendència, generalment, és el castany. Dins del castany hi ha molts tons, com el castany clar, l'avellana o el caramel. Però el que s'emporta la medalla d'or és el to més clar. També continuarem veient cabelleres castanyes amb tècniques de degradat, com balayage, babylights o les French Balayage, que és l'última incorporació i aposta per il·luminar amb tons beix càlids zones concretes de la cabellera. Aquestes són perfectes per aportar tocs de llum subtils sense canviar el color.

Aconseguir el castany clar perfecte

Segons explica Santiago Agüero, Hair Expert de KEVIN.MURPHY, «tot dependrà de la base natural. El que farem és aclarir el cabell uns dos tons del cabell natural, fent servir la tècnica que més s'adapti a l'estil de cada persona. Des d'un color complet fins a una cabellera més clara potenciat amb unes babylights o balayage. El resultat serà més natural com més subtil sigui el contrast entre el color base del cabell i el to aplicat». Així, la recomanació d'Agüero és que apostis «per tons naturals, neutres o càlids, que il·luminaran i proporcionaran llum natural al cabell. Evita els tons freds, que tendeixen a enfosquir i apagar el cabell».

Manteniment

Això és el que més ens agrada! Aquest to té un manteniment molt senzill. «En tractar-se d'un aclarit molt natural requereix un manteniment baix, amb la qual cosa el color durarà per més temps. Recomano refrescar el to cada 2 mesos amb una coloració àcida, que no modifica ni aclareix el to de cabell natural, sinó que diposita pigment només en les zones aclarides, segellant la cutícula i aportant més lluentor i durabilitat a la coloració», exposa l'especialista.

Cures després de la coloració

Ja que s'aposta per una coloració natural, el millor és que optem per productes amb fórmules naturals per a la cura després de la coloració. Així aconseguiràs més lluentor, elasticitat i durabilitat del color. Usar xampús sense sulfats, ni parabens, ajudaran a mantenir el color durant més temps.