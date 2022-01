Un estudi de mostres biològiques de germanes bessones monozigòtiques (idèntiques) realitzat per l'Institut d'Investigació Sanitària (IIS) La Fe de València ha permès detectar cinc gens implicats en el desenvolupament de l'anorèxia nerviosa. La troballa, feta per un equip d'investigació multidisciplinària format per professionals de la psiquiatria, l'epigenètica i la bioestadística, permetrà millorar el diagnòstic, la prevenció i el tractament de l'anorèxia nerviosa. L'equip, liderat per Luis Rojo, catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de València al costat de Juan Sandoval, director de la plataforma d'Epigenètica de l'Institut del IIS La Fe, ha comptat amb la participació de professionals clínics i bio estadístics de la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Extremadura.

L'objectiu d'aquest grup d'investigadors era descobrir les bases epigenètiques de l'anorèxia nerviosa, un dels trastorns alimentaris amb major mortalitat entre les patologies psiquiàtriques, segons un comunicat de la Generalitat. L'anorèxia nerviosa constitueix un problema de salut pública que afecta, fonamentalment, a dones joves i adolescents en països desenvolupats. El diagnòstic s'estableix sobre criteris únicament clínics, sense que existissin, fins al moment, marcadors biològics, genètics o epigenètics. «Aquest descobriment és rellevant per a elaborar criteris més precisos basats en marques epigenètiques associades a la malaltia i augmentar el coneixement per a posar en marxa estratègies terapèutiques, de prevenció i d'intervenció primerenca en casos d'anorèxia nerviosa», ha destacat el doctor Luis Rojo. La investigació, publicada a la revista internacional Translational Psychiatry, s'ha basat en l'estudi de mostres de germanes bessones homozigòtiques discordants per a l'anorèxia nerviosa, és a dir, parelles de bessones idèntiques en les quals una d'elles pateix el trastorn i l'altra no. «Els bessons idèntics es poden considerar rèpliques de la mateixa seqüència d'ADN, per tant, estudiar a aquesta població permet una avaluació de l'epigenoma independentment de qualsevol variació de la seqüència genòmica», ha explicat Juan Sandoval.

Cinc gens implicats

Aquest treball va detectar diversos gens implicats en l'anorèxia nerviosa, concretament PPP2R2C, CHST1, SYNJ2, JAM3 i UBAP2L, i els dos primers han estat associats al tret metabòlic de la diabetis tipus 2. Segons les fonts, la diabetis tipus 2 i les anomalies en la secreció de la insulina i els nivells de glucèmia s'han relacionat amb l'anorèxia nerviosa. Per part seva, els gens UBAP2L i SYNJ2 han estat relacionats amb el trastorn bipolar i la iniciació al consum de cànnabis, respectivament. Les comorbiditats psiquiàtriques són molt comunes en l'anorèxia nerviosa i inclouen trastorns com l'ansietat, trastorn obsessivocompulsiu, trastorns de personalitat o per abús de substàncies.

Per a això s'ha implementat una exhaustiva avaluació de les diferències en el perfil de metilació de l'ADN en bessones monozigòtiques discordants per a l'anorèxia nerviosa mitjançant un abordatge del genoma complet, validant posteriorment les troballes en una mostra de pacients amb anorèxia no relacionades familiarment. La sinergia entre la psiquiatria, l'epigenètica i la bioestadística ha fet possible descobrir aquestes noves marques epigenètiques associades a un trastorn alimentari que afecta una de cada cent adolescents -majoritàriament dones, però també pot passar en homes- i que s'inicia entre els 12 i els 18 anys. S'ha pogut veure que, encara que les bessones comparteixen el mateix ADN, poden aparèixer diferències epigenètiques i, per tant, patir malalties diferents al llarg de la seva vida.