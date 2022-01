La variant òmicron es troba en fase de transmissió comunitària a l’Índia i s’ha convertit en la dominant en diverses metròpolis del país, on els contagis per covid han experimentat una important pujada en qüestió de setmanes, va informar aquest diumenge el Govern indi.

Un últim informe elaborat pel Consorci de Seqüenciació del Genoma del SARS-CoV-2 de l’Índia (INSACOG), dependent del Ministeri de Ciència i Tecnologia indi, va advertir que l’òmicron «està ara en transmissió comunitària i s’ha tornat dominant en múltiples àrees metropolitanes, on els nous casos han anat augmentant exponencialment». El document va assenyalar a més que el subllinatge d’òmicron, conegut com BA.2 o òmicron sigil·losa, s’ha detectat en una «fracció substancial» de l’Índia durant aquest període.

Detectada al continent europeu

L’òmicron sigil·losa també s’hauria detectat ja a Europa, en països com Dinamarca o el Regne Unit, dos mesos després que es parlés per primera vegada d’òmicron, concretament a Sud-àfrica. De fet, a finals de la setmana passada l’Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit va explicar que preveuen donar a conèixer més detalls sobre aquesta nova variant sota investigació «ben aviat».

A Dinamarca, l’altre país europeu on s’haurien confirmat casos de BA.2, els primers estudis han determinat que no hi ha diferències substancials respecte a la BA.1 i que les vacunes que actualment s’estan dispensant són igualment efectives.

Segons Euronews, la subvariant BA.2 no compta amb la mutació característica al gen S que permet que la variant original d’òmicron sigui detectada en un test PCR, per això podria ser més difícil de distingir d’altres variants en proves rutinàries PCR i més transmissible, però encara no hi ha prou estudis que ho certifiquin.

Asimptomàtics o lleus

Si bé la majoria dels casos per òmicron a l’Índia han sigut fins al moment «asimptomàtics o lleus», l’Insacog va remarcar que «les hospitalitzacions i els casos d’ucis han augmentat en l’onada actual» al país asiàtic.

La propagació d’òmicron, que es va detectar per primera vegada el 2 de desembre a l’Índia, justificaria el fort augment de casos per covid que experimenta la nació des de fa diverses setmanes en metròpolis com Nova Delhi o Bombai, capital de l’estat occidental de Maharashtra. En tan sols un mes, l’Índia va passar de notificar menys de 10.000 casos diaris als poc més de 333.000 que ha reportat en les últimes 24 hores, cosa que eleva el total des de l’inici de la pandèmia als 39,2 milions.

El ràpid auge d’òmicron inquieta les autoritats índies, malgrat que el director del Consell de Recerca Mèdica de l’Índia (ICMR), Balram Bhargava, va assenyalar que les dades inicials recollides per altres països suggereixen que aquesta variant és menys virulenta i requereix menys hospitalitzacions.

Recuperació a la capital índia

Al seu torn, es van notificar 525 morts per covid, que en termes absoluts suposen un total de 489.409 des que es va començar a detectar la presència del virus al país, cosa que la manté com la segona nació al món més afectada, només per darrere dels Estats Units.

Per la seva banda, la capital índia sembla mostrar signes de recuperació després de diverses jornades percebent una tendència a l’alça en les xifres de contagis, amb 11.486 positius i 45 morts, i mantenen les restriccions com el toc de queda nocturn i el tancament de serveis no essencials durant els caps de setmana.