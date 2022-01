Un equip internacional amb participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha descrit un nou mètode que permet avaluar la qualitat de la dieta i la salut metabòlica en la infància a partir de mostres d'orina. En concret, ha identificat 'signatures' metabòliques en l'orina. Aquest mètode podria convertir-se en una eina addicional als qüestionaris tradicionals per examinar objectivament els patrons dietètics en la infància. A més, s'obre la porta a usar mostres d'orina per a obtenir més informació sobre les vies biològiques que caracteritzen els patrons dietètics saludables i no saludables, o els canvis metabòlics relacionats amb la dieta i associats a malalties com la diabetis. Recerques anteriors s'havien centrat en els canvis en l'organisme relacionats amb aliments com la fruita, les verdures, la carn o el marisc, però no tant pel que fa als productes ultraprocessats. Els investigadors es van proposar desenvolupar una manera d'identificar els metabòlits urinaris associats a una dieta mediterrània o al consum d'aliments ultraprocessats en infants europeus, i determinar fins a quin punt aquests metabòlits podrien predir el risc de malaltia.

L'estudi s'emmarca en el projecte europeu Human Early-Life Exposome (HELIX), coordinat per ISGlobal. HELIX inclou sis cohorts de naixement del Regne Unit, França, Lituània, Espanya, Noruega i Grècia. La població de l'estudi va incloure 1.147 infants, dels qui es disposava d'informació sobre la seva ingesta dietètica, els seus nivells de pèptid C en plasma sanguini i biomarcadors metabolòmics en la seva orina a partir de mostres recollides durant un seguiment realitzat a una edat mitjana pròxima als vuit anys. L'equip investigador va aplicar una tècnica denominada espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (RMN) per a perfilar els metabòlits urinaris. El treball va revelar un panell comú de quatre metabòlits: hipurat, àcid N-metilnicotínic, urea i sacarosa. Aquest panell indicava si un infant seguia una dieta mediterrània o consumia més aliments ultraprocessats.

Si el petit seguia una dieta mediterrània, els nivells d'hipurat, àcid N-metilnicotínic i urea eren més alts, juntament amb nivells més baixos de sacarosa, o sucre. D'altra banda, aquells que consumien més aliments ultraprocessats tenien nivells més baixos d'hipurat, àcid N-metilnicotínic i urea, i nivells més alts de sucre. A continuació, l'equip va estudiar fins a quin punt aquests metabòlits s'associaven amb el pèptid C, un biomarcador utilitzat com a indicador precoç del risc de malaltia metabòlica. Per a cada cohort, es va avaluar la concentració de pèptid C en les mostres de plasma sanguini. Van comprovar que una major adherència a una dieta mediterrània s'associava a nivells més baixos de pèptid C, mentre que el contrari s'observava en els qui consumien més aliments ultraprocessats.

Limitacions de l'estudi

Els resultats d'aquest estudi tenen algunes limitacions, com l'ús de l'espectroscòpia de RMN per a l'anàlisi dels metabòlits en l'orina. Encara que aquesta tècnica va permetre a l'equip identificar i perfilar clarament els metabòlits, va limitar el nombre de metabòlits que van poder mesurar en mostres d'orina completes. Per això, apunten que el treball s'hauria de complementar en el futur amb altres enfocaments metabolòmics complementaris, com l'espectrometria de masses. Afegeix que seran necessaris altres estudis que examinin l'associació de la qualitat de la dieta i els perfils metabolòmics relacionats amb el pèptid C per a replicar les troballes d'aquests investigadors. En tot cas, els investigadors defensen que els seus resultats donen més proves per a donar suport a les recomanacions de seguir una dieta mediterrània i limitar el consum d'ultraprocessats en la infància.